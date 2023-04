per Mail teilen

Joshua Esch und Jonas Thieltges treten dieses Jahr als Läufer und Raffer bei der Schönecker Eierlage an. Ändern wollen sie an der 500 Jahre alten Tradition - gar nichts.

Historische Kostüme anziehen, Bruderkuss, Loslaufen auf 7,6 Kilometern ins Nachbardorf oder 104 Eier vom Boden aufraffen - so läuft die Tradition der Eierlage in Schönecken der Legende nach seit 500 Jahren ab.

Raffer Jonas Thieltges (links) und Läufer Joshua Esch (rechts) trainieren ein letztes Mal für die Eierlage. SWR Anna-Carina Blessmann

"Das ganze Event macht für mich den Reiz der Eierlage aus. Das gehört einfach zu Ostern dazu. Fast jeder im Dorf schaut sich die Eierlage an", sagt der diesjährige Raffer Jonas Thieltges von der ausrichtenden Junggesellensodalität Schönecken. Die Sodalität ist eine christliche Bruderschaft.

"Es ist Fieber im Ort, es brennt alles für die Eierlage."

Thieltges kennt Geschichten zu der Tradition der Eierlage von seinen Eltern und Großeltern: "Es wird immer erzählt, wie cool das ist. Man ist dann der Mittelpunkt und möchte auch mal dieses Gefühl erleben, die Eierlage zu laufen."

Was passiert bei der Eierlage? Laut Schönecker Junggesellensodalität gibt es die Tradition der Eierlage schon seit mehr als 500 Jahren. Schriftlich nachgewiesen ist sie seit dem 18. Jahrhundert. Bis heute wird sie nahezu unverändert durchgeführt. Aus den Reihen der Junggesellen werden jedes Jahr am Palmsonntag in einer Art Versteigerung zwei Männer gefunden, die am Ostermontag gegeneinander antreten: Ein Läufer und ein Raffer. Der Läufer muss in den Nachbarort und zurück laufen – insgesamt 7,6 Kilometer. Auch der Raffer braucht Ausdauer: In der Von-Hersel-Straße in Schönecken werden auf Sägemehl ganze 104 Eier im Abstand von einer Elle in einer Reihe ausgelegt – diese Eier-Reihe ist rund 65 Meter lang. Der Raffer läuft einzeln zu den Eiern und bringt sie zurück in den Korb. Neben Bücken, Aufraffen, Drehen und Weiterlaufen legt auch er knapp sieben Kilometer zurück. Wer zuerst seine Aufgabe erledigt, hat gewonnen.

Das sieht auch Läufer Joshua Esch so: "Einfach ein Teil dieser Tradition zu sein, die es hoffentlich noch in vielen hundert Jahren geben wird ... Es ist einfach Fieber im Ort, es brennt alles. Es macht einfach Bock."

Raffer Jonas Thieltges legt sandgefüllte Plastikeier im Abstand einer preußischen Elle bereit. Bei der richtigen Eierlage rafft er echte, rohe Eier, die auf Sägespänen liegen. SWR Anna-Carina Blessmann

Kein Rütteln an der Tradition

Also werden sie sich auch dieses Jahr für die Eierlage in weiße Gewänder mit großen Mützen und roten Gürteln werfen. Ob man diese Tradition nicht mal modernisieren könnte? "Nein, auf gar keinen Fall", sagt Esch, "Das ist die Tradition. Das gehört dazu. Und dann bleibt das auch so."

Sein Mitstreiter Thieltges pflichtet ihm bei: "Es wäre nicht dasselbe, wenn man dieses Kostüm nicht anhätte, sondern normale Sportkleidung. Das hätte für mich dann nicht mehr so den Reiz."

Auch Ideen, den Lauf des Läufers in den Nachbarort auf Videoleinwänden nach Schönecken zu übertragen, lehnen die beiden ab, sagt Thieltges: "Das würde die Spannung nehmen. Man kann ja als Raffer nur grob einschätzen, wo der Läufer gerade ist. So ist die Spannung bis zum Schluss da, weil man nie weiß, wie der Endspurt ausgehen wird."

Läufer Joshua Esch spielt auch Fußball und hat deshalb eine gute Grundfitness, sagt er. SWR Anna-Carina Blessmann

Und dann gäbe es wahrscheinlich auch nicht mehr so lustige Anekdoten. Wie die des Läufers, der sich auf dem Rückweg einfach in die nächste Kneipe gesetzt hat, nachdem er dachte, dass er schon verloren hat.

Harte Konkurrenz: Versteigerung dauerte über vier Stunden

Genau nach Tradition ist dieses Jahr auch wieder die Wahl der Junggesellensodalität für Läufer und Raffer am Palmsonntag abgelaufen: Die Paare, die dazu antreten wollen, bieten dafür in einer Art Versteigerung.

Bei der Eierlage muss der Raffer zu jedem Ei laufen, es zurück zum Startpunkt bringen und dann wieder zum nächsten Ei laufen, das weiter weg liegt. SWR Anna-Carina Blessmann

"Irgendwann lässt der Hauptmann dann den Hammer fallen und die drei letzten Pärchen kommen in die engere Auswahl", erklärt Esch. In einer Stube argumentiert dann jeder aus dem Vorstand, welches Paar das Rennen machen soll. Ganze vier Stunden hat die Diskussion dieses Jahr gedauert. Die Konkurrenz war also stark.

Die Versteigerung nicht zu gewinnen, wäre enttäuschend für Thieltges und Esch gewesen. Denn seit Januar trainieren die beiden schon. Zuletzt immer intensiver und seit einigen Wochen auch jeden Tag.

Gute Stimmung und Anfeuern des Publikums

Die beiden fühlen sich also gut vorbereitet für ihren großen Tag. Obwohl auch ein mulmiges Gefühl bleibt, sagt Esch: "Ich weiß noch nicht, wie es ist, am Ostermontag dann hier am Start zu stehen. Ich kenne nur das Gefühl vorher: Wenn man darauf angesprochen wird, dann geht das Herz schon mal ein paar Takte schneller."

Esch hofft auf gutes Wetter: "Es muss jetzt keine 30 Grad geben, wie letztes Jahr. Aber es muss auch nicht regnen oder schneien, wie es auch schon vorgekommen ist." Das wichtigste sei die gute Stimmung und dass die Menschen Läufer und Raffer anfeuern.

Darauf freut sich auch Raffer Thieltges. Und er hofft, dass es spannend wird und kein einseitiger Wettkampf: "Noch bin ich eigentlich entspannt. Aber ich denke, das wird am Montag ganz anders aussehen. Aber am Ende sind beide Sieger."