Eine 68 Jahre alte Frau ist in ihrer Wohnung in Trier-West tot aufgefunden worden. Die Kriminalpolizei Trier ermittelt wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt.

Laut Polizei fand ein Angehöriger am späten Montagnachmittag die tote 68-jährige Frau in ihrer Wohnung in der Blücherstraße in Trier-West. Er verständigte die Polizei.

Die Blücherstraße im Stadtteil Trier-West. SWR

Vermutlich unnatürliche Todesursache

Die Ermittler gehen von einer unnatürlichen Todesursache durch Fremdverschulden aus. Die Obduktion habe den Verdacht bestätigt, teilte die Polizei mit.

Die Todesursache der Frau sei bekannt, werde aus ermittlungstaktischen Gründen jedoch nicht veröffentlicht. Es handle sich dabei um Täterwissen. Ob es bereits einen Verdacht gegen einen konkreten Verdächtigen gab, ließen die Beamten offen. Die Ermittlungen dauern an.