Sollen Schüler in Rheinland-Pfalz ihre Handys in der Schule nutzen dürfen? Und wenn ja, nach welchen Regeln? Mit diesen Fragen befasst sich am Donnerstag der rheinland-pfälzische Landtag.

Aus Sicht der Freien Wähler braucht es einheitliche Regeln für die private Nutzung von Handys an allen Schulen in Rheinland-Pfalz. In ihrem Antrag, der heute beraten wird, fordern die Freien Wähler Klarheit, ob und wie Schülerinnen und Schüler ihre Handys - aber auch Tablets und Smartwatches - in der Schule nutzen dürfen.

"Wie diese Regelungen konkret aussehen werden, soll auf Basis einer Expertenanhörung erarbeitet werden", sagt der bildungspolitische Sprecher der Gruppe der Freien Wähler, Helge Schwab. Es gehe darum, Schulleitungen eine rechtlich verbindliche Basis zu geben. Dafür wolle man aber zunächst den Rat von Experten einholen.

Schulen in RLP können bisher selbst über Handy-Nutzung entscheiden

Bisher können die Schulen im Land selbst festlegen, ob sie die private Nutzung von Handys oder anderen mobilen Endgeräten für Schüler einschränken oder gar verbieten. Lehrkräfte könnten auch den Missbrauch solcher Geräte sanktionieren, wenn es etwa zu Cybermobbing komme oder der Unterricht damit gestört werde, erklärte das Bildungsministerium. Es will grundsätzlich an dieser Regelung festhalten. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) will aber auch prüfen lassen, ob es zumindest einheitliche Empfehlungen für die Schulen geben soll.

CDU will weitgehendes Handy-Verbot an Schulen

Der CDU-Opposition geht das nicht weit genug. Sie plant einen Gesetzentwurf, mit dem die private Handy-Nutzung an Schulen weitgehend verboten werden soll. Möglich bleiben soll sie etwa zu Unterrichtszwecken, aus medizinischen Gründen oder bei Notfällen. "Schulen müssen geschützte Lern- und Sozialräume sein", forderte die bildungspolitische Sprecherin der CDU, Jenny Groß. Dafür brauche es eine landesweite Regelung.

Ihren Gesetzentwurf dazu will die Fraktion Mitte Mai in den Landtag einbringen. Die CDU orientiert sich dabei an dem im Nachbarbundesland Hessen geplanten Handyverbot an Schulen.

Grüne halten wenig von einem Verbot

Die rheinland-pfälzischen Ampelfraktionen sehen ein Verbot von Handys, Tablets und Smartwatches skeptisch. Es sei viel besser, wenn in den Schulgemeinschaften die jeweiligen Bedarfe besprochen würden, sagte Grünen-Fraktionschefin Pia Schellhammer. "Das bedeutet auch, dass Kinder und Jugendliche mitsprechen." Selbstverständlich müsse über die Nutzung digitaler Endgeräte diskutiert werden. "Ein Handy-Verbot ist eine sehr verkürzte Antwort auf ein wesentlich komplexeres Thema", so Schellhammer.

Die SPD-Fraktion plant am 8. April eine Gesprächsrunde mit Wissenschaftlern, Gewerkschaften, Verbänden, Eltern sowie Schülern dazu. Fraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler berichtete, dass sie im Wahlkampf bereits bemerkt habe, dass die Meinungen bei Bürgerinnen und Bürgern zur Handy-Nutzung in Schulen auseinandergingen. Sie zweifelt deshalb ebenfalls, ob ein Verbot die Lösung ist: "Jeder, der Kinder in der Schule hat oder davon hört, weiß, dass es so einfach wahrscheinlich nicht funktionieren wird."