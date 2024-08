Im Februar sorgte der Fall in Mainz für Aufsehen: Im Stadtteil Bretzenheim wurde ein 37-jähriger Mann getötet - mutmaßlich von seinem 17-jährigen Sohn. Der Prozess gegen den Jugendlichen könnte noch in diesem Jahr beginnen.

Gegen den 17-Jährigen wurde Anklage wegen Totschlags erhoben. Er sitzt bereits seit Februar in Untersuchungshaft in einer Jugendstrafanstalt. Obwohl Jugendliche möglichst nicht in U-Haft genommen werden sollen, wurde er dort untergebracht - zum einen, weil ein dringender Tatverdacht bestehe, so ein Sprecher des Landgerichts, zum anderen, weil der junge Mann nach der Tat geflohen sei.

Prozess gegen 17-Jährigen könnte im November beginnen

Noch hat die zuständige Kammer am Mainzer Landgericht nicht entschieden, ob ein Hauptverfahren gegen den jungen Mann eröffnet wird. Allerdings ist es nach Ansicht von Experten sehr wahrscheinlich.

Wenn es dann einen Prozess gibt, soll er aller Wahrscheinlichkeit nach im November beginnen. Nach Angaben des Gerichtsprechers gilt in dem Fall der sogenannte Beschleunigungsgrundsatz. Das bedeutet, dass das Verfahren möglichst schnell eröffnet werden soll, weil der 17-Jährige nun schon mehrere Monate in U-Haft sitzt.

Hintergründe für die Tat völlig unbekannt

Wie und warum der 17-Jährige seinen Vater getötet hat, dazu gibt es bis heute keine Informationen für die Öffentlichkeit. Auch der Prozess wird nicht öffentlich stattfinden, weil der mutmaßliche Täter noch minderjährig ist.