Am 24. Februar soll in Mainz-Bretzenheim ein 17-Jähriger seinen Vater getötet haben. Nun haben die Ermittler der Kriminalpolizei Zeugenaufrufe aufgehängt.

"Eine Handvoll" dieser Zeugenaufrufe haben die Ermittler am Wochenende rund um die Wohnanlage, in der das Verbrechen passiert sein soll, aufgehängt. Auf diesen laminierten DIN A4-Zetteln stellen die Ermittler zwei Fragen: Wer hat Schreie oder Rufe gehört? Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Es geht darum, sich ein Gesamtbild von der Tat zu machen. So sagt es der Mainzer Polizeisprecher Rinaldo Roberto. Im Grunde wisse man, was passiert sei, aber man wolle dennoch alle Einzelheiten zusammentragen. Deswegen habe man die Aufrufe auch nur in diesem sehr kleinen Radius aufgehängt und sie nicht an die gesamte Mainzer Bevölkerung gerichtet.

Bislang sind laut Polizei noch keine neuen Hinweise eingegangen, sagt die Polizei. Der 17-Jährige soll vor gut einer Woche seinen Vater in der gemeinsamen Wohnung getötet haben. Wie und warum, das ist nicht bekannt. Er wurde nach seiner Flucht in Hessen festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.