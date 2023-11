Prozess-Auftakt: Nach Randale vor Diskothek in Trier-West

Im Februar sorgte ein Polizeieinsatz in Trier-West für bundesweites Aufsehen: Vor einer Diskothek sollen Polizisten massiv angegriffen worden sein. Heute startet der Prozess.

Am Morgen nach Weiberfastnacht schildert das Polizeipräsidium in Trier in einer Pressemitteilung eindringliche Szenen: Vor einer Diskothek in Trier-West seien Polizisten bei einem Einsatz von rund 40 Personen mit Glasflaschen, Besen und Schaufeln attackiert worden. Die Beamten sollen auch mit einer Eisenstange angegriffen worden sein. Erst durch zwei Warnschüsse habe sich die Situation beruhigt.

Der Trierer Polizeidirektor Christian Hamm erklärte damals: "Einen solchen Gewaltausbruch gegen Einsatzkräfte habe ich in meiner Zeit als Leiter der Polizeiinspektion Trier noch nicht erlebt."

Für die Beamten vor Ort sei dabei eine lebensgefährliche Situation entstanden. Eine Polizeibeamtin und vier Polizeibeamte seien verletzt worden.

Innenminister forderte Härte des Gesetzes für die Täter

Auch Innenminister Michael Ebling (SPD) verurteilte die Tat wenige Stunden später in einer Mitteilung. "Die Brutalität und Enthemmtheit der Attacken in Trier macht fassungslos und wütend", so Ebling am 18. Februar.

Angeklagte sind zwischen 17 und 43 Jahre alt

Es folgten umfangreiche Ermittlungen der Polizei und Staatsanwaltschaft Trier. Zwar kam die Polizei kurz nach der Tat bereits zum dem Schluss, dass sich die Täter nicht gezielt verabredet hätten, um die Polizei zu attackieren. Viel mehr habe sich die Situation vor Ort spontan entwickelt. Eskaliert sei das Ganze dennoch.

Ab heute müssen sich deshalb eine Frau und zehn Männer vor dem Landgericht Trier verantworten. Die Anklage wirft ihnen nicht nur schweren Landfriedensbruch sondern auch gefährliche Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor.

Detailierte Anklageschrift

Nach Angaben der Anklage sollen an Weiberfastnacht in der Diskothek "Secret Club" zunächst zwei Gruppen von Besuchern aneinandergeraten sein. Die Auseinandersetzung sei derart eskaliert, dass der Sicherheitsdienst eingreifen musste. Zwei der Angeklagten sollen dabei auch körperlich angegangen worden seien. Anschließend seien die zwei Männer der Diskothek verwiesen und nach draußen gebracht worden.

Aggressionen gegen Security-Mitarbeiter

Auf dem Parkplatz vor der Disko hätten sich dann Begleiter und Freunde der Angeklagten versammelt. Diese sollen sich zunehmend aggressiv gegenüber den Security-Mitarbeitern verhalten haben, heißt es in der Anklageschrift weiter.

Um zu verhindern, dass die Gruppe erneut den Club betritt oder die Mitarbeiter der Security angreift, sollen mittlerweile eingetroffene Polizeibeamte eine Kette zwischen der Gruppe und den Security-Mitarbeitern gebildet haben.

Immer mehr mutmaßliche Randalierer vor Diskothek

Zunächst habe sich die aufgeheizte Stimmung beruhigt, die Situation sei aber wenig später gekippt. Grund dafür waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft weitere Personen, die vor Ort eingetroffen waren. Darunter einer der Angeklagten, der zum damaligen Zeitpunkt erheblich betrunken versucht haben soll, auf die Security-Mitarbeiter loszugehen.

Nach dem der Mann zunächst von seinen Freunden davon abgehalten werden konnte, sei er plötzlich auf die Polizeikette zugestürmt und habe versucht, sie gewaltsam zu durchbrechen.

Angriff auf Polizisten

Dabei soll er mit der Faust gegen den Kopf eines der Beamten geschlagen haben, so die Anklage. Ein weiterer Mann habe sich unterdessen an einen anderen Polizisten geklammert und soll dabei mehrfach versucht haben, ihn zu schlagen.

Nachdem die Polizisten die Angreifer unter anderem mit Pfefferspray abgewehrt und versucht haben sollen, die Männer am Boden zu fixieren, sei es zu einer weiteren Attacke gekommen. Dabei soll die ebenfalls angeklagte Frau versucht haben, einen der Polizisten mit ihrer Handtasche an den Kopf zu schlagen. Dies sei jedoch durch einen weiteren Polizisten verhindert worden, in dem er die Frau zur Seite gestoßen habe.

Gegenstände flogen durch die Luft

Fast zeitgleich sollen die übrigen Angeklagten aus der inzwischen etwa 40 Personen umfassenden Gruppe mit unterschiedlichen Gegenständen nach den Polizeibeamten geworfen haben. Darunter waren nach Angaben der Staatsanwaltschaft unter anderem Glasflaschen, Besen und Schaufeln. Auch ein Einkaufswagen und eine Holzpalette sollen in Richtung der Polizei geworfen worden sein. Der Angriff sei erst beendet worden, als ein Beamter mit seiner Dienstwaffe zwei Warnschüsse in die Luft abgegeben habe.

17-Jähriger seit März in Untersuchungshaft

Mit Ausnahme eines Angeklagten sind alle Angeklagten nach Mitteilung des Gerichts bereits vorbestraft. Ein mittlerweile 17-jähriger Angeklagter befindet sich seit Anfang März in Untersuchungshaft.

Für den Prozess sind insgesamt elf Verhandlungstage angesetzt. Die Verhandlung wird vor der Jugendkammer geführt, weil der jüngste Angeklagte minderjährig ist.