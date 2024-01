Mosel-Pegel steigen: Zell zittert um die Altstadt

Die Mosel kann laut Hochwassermeldezentrum am Pegel Trier auf 8,80 Meter klettern. Dann wird es eng in Zell. Die Mosel könnte die Altstadt fluten.

Für die Altstadt von Zell an der Mittelmosel könnte dieser Pegelstand kritisch werden. Es besteht die Gefahr, dass die Hochwassermauer mit den aufgebauten Dammbalken überflutet wird und die Altstadt vollläuft. Laut Polizei Zell ist die Altstadt von Zell aktuell noch trocken. Es gebe dort noch keine Überschwemmungen. Der Zeller Stadtbürgermeister Hans-Peter Döpgen (FWG) sagte am Donnerstagmorgen im SWR-Interview, es werde sehr eng für die Zeller Altstadt. Es gehe letztlich nur um einige Zentimeter, ob die Fluten aus der Stadt herausgehalten werden können.

Straßen überflutet und Keller vollgelaufen

In mehreren Orten ist die Mosel bereits über die Ufer getreten, ufernahe Spielplätze und Campingplätze wurden überschwemmt. Straßen an der Mosel wurden gesperrt, unter anderem die B53 zwischen Ürzig und Kinheim und die Uferallee in Zeltingen-Rachtig. Einige Fahrzeuge, die zu nah am Ufer parkten, wurden abgeschleppt, hieß es von Feuerwehr und Polizei. Vereinzelt liefen Keller voll, wie etwa im Moselort Reil.

Die Experten gehen erst am Freitag von einer Entspannung der Hochwasserlage aus. Die Schifffahrt auf der Mosel ist weiterhin eingestellt.

Hochwasser auch an Saar und Sauer

An der Saar steigen die Wasserstände noch leicht an oder stagnieren bereits. Am Pegel Fremersdorf hat sich der Wasserstand im Bereich eines 2-jährlichen Hochwassers eingependelt. Der Höchststand am Pegel Fremersdorf wird voraussichtlich um die 4,65 Meter liegen. An der Sauer fallen die Wasserstände seit der Nacht. Am Pegel Bollendorf wurde der Höchststand am Mittwochabend bei 4 Metern erreicht. Nach aktueller Prognose werden die Wasserstände bis nächste Woche weiter fallen.

Das passiert an den Moselzuflüssen

An den Moselzuflüssen wie der Ruwer, der Salm und der Lieser sind die Wasserstände bereits in der Nacht zum Mittwoch vereinzelt in den Bereich eines 2-jährlichen Hochwassers angestiegen. Allerdings haben die Wasserstände dort bereits wieder zu fallen begonnen, meldet die Hochwasserzentrale. Aufgrund vereinzelter schauerartiger Niederschläge sei ein kurzfristiger Wiederanstieg nicht auszuschließen.

Der Kreis Trier-Saarburg hat vorsorglich ein Lagezentrum in der Kreisverwaltung eingerichtet. Noch sei die Lage entspannt. In Kordel sei der Pegel kleinerer Bäche in der Nacht zum Mittwoch stark angestiegen, so dass die Feuerwehr ausrücken musste. Diese kleinen Bäche, die durch Dörfer fließen, seien ein Problem, weil oft die Abläufe durch Treibholz verstopft würden. Die Feuerwehren der Verbandsgemeinden hätten diese Bäche aber im Blick.

Höhere Wasserstände an Mosel-Schleusen erwartet

Im Bereich der Mosel-Schleusen in Detzem (Landkreis Trier-Saarburg), Koblenz und Müdem im Kreis Cochem-Zell könnten die Pegel in den kommenden Tagen stärker ansteigen als bei vergleichbaren Hochwassern in den vergangenen Jahren. Der Grund ist laut Hochwassermeldezentrum, dass ein Teil der Schleusen-Tore planmäßig gewartet wird und nicht eingesetzt werden kann. Deshalb könne es sein, dass sich das Wasser an den Schleusen stärker aufstaue. Davon betroffen könnten laut Behörde etwa Pölich, Mehring, Longuich sowie Koblenz, Müden, Treis-Karden, Pommern und Klotten sein.

Sandsäcke abgefüllt

Die Feuerwehren im Bereich der Verbandsgemeinde Wittlich-Land haben bereits am Dienstag Sandsäcke abgefüllt. Die Pegelstände kleinerer Flüsse und neuralgische Punkte in mehreren Orten, wie beispielsweise Bruch, Eisenschmitt, Meerfeld und Hetzerath werden kontrolliert, teilte die Feuerwehr Einsatzzentrale Wittlich-Land mit.

Rund 80 Einsatzkräfte haben am Dienstagabend Sandsäcke zum Schutz vor dem Hochwasser abgefüllt. Steil TV/Wolfgang Steil

Wegen Hochwasser: Neujahrsempfang in Zell verschoben

In den Moselgemeinden haben sich die Menschen auf das Hochwasser vorbereitet. Nach Angaben des Stadtbürgermeisters von Zell, Hans-Peter Döpgen, wurde der für Freitag geplante Neujahrsempfang verschoben. "Im Moment ist die Sicherung des Eigentums wichtiger als kulturelle Veranstaltungen", begründet der Zeller Bürgermeister den Schritt.

Der Hochwasserschutz in Zell ist seit November montiert. Vor wenigen Wochen hat er bereits die Altstadt vor dem Wasser geschützt. SWR

In Zell an der Mosel wurden bereits im November die Schutzwände gegen Hochwasser montiert. Sie schützen die Zeller Altstadt bis zu einem Pegel Trier von 8,20 Meter bis 8,70 Meter. Entscheidend sei vor allem, wie viel Wasser von den Nebenflüssen der Mosel käme, so Döpgen.

Auch die Stadt Trier ist vorbereitet

In Trier sind bereits ufernahe Wege gesperrt. Laut des Stadtsprechers Michael Schmitz wurden Hochwasserschutzsysteme vorbereitet. Im Stadtteil Pfalzel wurden nach Angaben der Stadt die mobilen Hochwasserschutzelemente aufgebaut. Die Stadtwerke seien in Bereitschaft. Auch die Hochwassertüren und Schutztore seien geschlossen worden. In Trier werde die Lage aber erst über 9 Meter kritisch, sagte Schmitz. "Das deute sich aber bei den momentanen Prognosen nicht an."

Was passiert bei welchem Mosel-Pegelstand? Die Referenzgröße in der Übersicht ist immer der Pegel Trier. Ausnahme: Wasserbillig (Luxemburg) und Zeltingen. 3,50 Meter: Es gilt Normallage. 6 Meter: Das Hochwassermeldezentrum in Mainz wird besetzt. 6,70 Meter: Die Mosel tritt in Kröv (Kreis Bernkastel-Wittlich) übers Ufer. 6,80 Meter: Die Mosel tritt in Erden (Kreis Bernkastel-Wittlich) übers Ufer. Der Campingplatz ist überschwemmt. 6,95 Meter: Schifffahrt auf der Mosel wird eingestellt. 7 Meter: In Lieser (Kreis Bernkastel-Wittlich) wird der Hochwasserschutz aufgebaut. Der Schutz kann laut Gemeinde das Wasser bis zu einem Pegel von 11 Meter abhalten. In Zeltingen (Kreis Bernkastel-Wittlich) tritt die Mosel übers Ufer. 7,20 Meter: In Reil (Kreis Bernkastel-Wittlich) laufen erste Keller voll. Die Moselstraße in der Gemeinde ist überflutet. Ein Hochwasserschutz gibt es laut Gemeinde nicht, weil dieser zu teuer wäre. 7,35 Meter (Pegel Wasserbillig): In Wasserbillig (Luxemburg) läuft das Wasser in die Gemeinde. Bereits ab einem Pegel von 3,30 Meter wird der Fährbetrieb nach Oberbillig eingestellt. 8 Meter: In Kesten (Kreis Bernkastel-Wittlich) werden die Hochwassertore geschlossen. Dann werden Spundwände eingezogen, die das Wasser bis zu 10,30 Meter abhalten können. 8.20 Meter bis 8,70 Meter: In Zell (Kreis Cochem-Zell) wird die Hochwassermauer überflutet und die Altstadt läuft voll. 9 Meter (Pegel Zeltingen): In Ürzig (Kreis Bernkastel-Wittlich) ist das Unterdorf überflutet. Bereits ab 8 Meter sind die Bundesstraße (B53) und eine Tankstelle betroffen. 10 Meter: In der Stadt Trier gilt Katastrophensituation. 10,30 Meter (Pegel Zeltingen): In Zeltingen-Rachtig (Kreis Bernkastel-Wittlich) wird die Altstadt überschwemmt. 10,20 Meter: Erste Straßen in Trier-Zewen werden überschwemmt. 10,33 Meter: Dritthöchstes Hochwasser am 23. Januar 1995 10,56 Meter: Zweithöchstes Hochwasser am 28. Mai 1983 10,60 Meter: Erste Überschwemmungen im Ehranger Hafen in Trier. 10,80 Meter: Erste Straßen in Trier-Pfalzel betroffen. Der Ortskern ist bis zu einem Pegel von 11,80 Meter geschützt. 11,20 Meter: Erste Straßen in Trier-Euren betroffen. 11,28 Meter: Jahrhunderthochwasser am 21. Dezember 1993 11,40 Meter: Der Verteilerkreis Trier-Nord (A602) wird überflutet. 11,50 Meter: In Trier-Nord tritt die Mosel übers Ufer. 11,70 Meter: Der Ortskern von Trier-Quint läuft zu, auch Trier-Mitte/Gartenfeld betroffen. 11,80 Meter: Der Stadtteil Trier-Süd läuft zu.

Zweites Hochwasser an der Mosel innerhalb weniger Wochen

Das Mosel-Hochwasser Anfang des Jahres ist bereits das zweite Hochwasser innerhalb weniger Wochen. Bereits Mitte November trat beispielsweise die Mosel über die Ufer - jedoch ohne größere Folgen.