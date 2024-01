Die Hochwasserlage in Rheinland-Pfalz verschärft sich - insbesondere an der Mosel spitzt sich die Lage zu. Etliche Gemeinden haben Schutzmaßnahmen in Gang gesetzt.

Der Pegel der Mosel in Trier steht laut Hochwassermeldezentrum derzeit bei 8,70 Meter. Für die Altstadt von Zell an der Mittelmosel könnte dieser Pegelstand kritisch werden, denn es besteht die Gefahr, dass die Hochwassermauer mit den aufgebauten Dammbalken überflutet wird und die Altstadt vollläuft. Laut Polizei ist die Altstadt von Zell jedoch aktuell (Stand 11 Uhr) noch trocken. Die Scheitelwelle könnte die Stadt Prognosen zufolge gegen 15 Uhr erreichen.

"Es ist noch eine gewisse Höhe, die wir noch aufnehmen können", sagt Hans-Peter Döpgen (FWG), Stadtbürgermeister Zell, dem SWR. "Aber es wird sehr eng. Es ist noch ein höherer Pegel zu erwarten."

Zwischen Koblenz und Zell sind zudem weite Teile der Bundesstraße 49 entlang der Mosel überspült. Weil die B49 auch im Koblenzer Stadtteil Güls unter Wasser steht, haben die Koblenzer Verkehrsbetriebe einen Shuttle Bus eingesetzt, der Fahrgäste bis zum Ortseingang und Ortsausgang bringt.

Ortsdurchfahrt in Cochem gesperrt

Laut Polizei Cochem weichen jetzt schon viele Menschen, die in der Stadt arbeiten, über Eifel und Hunsrück zu ihrem Arbeitsplatz aus. Nach Angaben der Kreisverwaltung in Cochem ist die Ortsdurchfahrt der B49 gesperrt, da sie überflutet ist. Es fahren zudem keine Busse mehr, stattdessen gibt es auch hier einen Shuttle. Auch in Teilen der Altstadt steht bereits das Wasser. Hier haben die Besitzer der Geschäfte die Verkaufsbereiche gesichert, es musste ein Steg aufgebaut werden. Einige vollgelaufene Keller werden bereits ausgepumpt. Die Verbandsgemeinde rechnet im Laufe des Tages mit dem Höchststand von knapp 7,90 Meter.

In mehreren Orten ist die Mosel bereits über die Ufer getreten, ufernahe Spielplätze und Campingplätze wurden überschwemmt. Unter anderem in Kobern-Gondorf an der Untermosel sind nach Angaben der Behörden Unterführungen vollgelaufen.

Neben der Mosel haben seit Beginn der Woche auch die Pegel der Nebenflüsse wie beispielsweise der Saar und der Sauer ihre Meldehöhe überschritten. Mittlerweile steigen die Wasserstände nur noch leicht an oder stagnieren.

An der Nahe wurden an den Pegeln Oberstein und Martinstein die Höchstwerte bereits am Mittwoch erreicht. Mittlerweile sinken die Pegel wieder. Am Pegel Dietersheim liegt der Wasserstand knapp über dem Stand eines zweijährlichen Hochwassers, der Höchststand wird für den späten Nachmittag oder frühen Abend erwartet.

Am Glan sind die Wasserstände über Nacht weiter angestiegen - am oberen Bereich des Flusses bis in den Bereich eines zehnjährlichen Hochwassers. Am Pegel Odenbach wurde am Morgen ein Höchststand von 4,82 Metern erreicht. Die Landesstraße in Odenbach (Kreis Kusel) wurde gesperrt. Hier steht das Wasser nach Angaben der Feuerwehr mittlerweile im historischen Ortskern. Dennoch sei die Lage insgesamt noch entspannt.

Steigende Pegelstände in Koblenz - Schutzwände werden aufgebaut

Auch am Rhein steigt das Wasser. Am Pegel Koblenz ist laut Hochwasservorhersagezentrale die Meldehöhe von 5 Metern überschritten, der Wasserstand befindet sich schon jetzt im Bereich eines zweijährlichen Hochwassers. Bis Freitag könnte er auf fast 7 Meter steigen. An den Pegeln oberhalb der Moselmündung sei ein Anstieg der Wasserstände bis in den Bereich eines zweijährlichen Hochwassers bis Samstag ebenfalls nicht auszuschließen.

Fähre "Nixe" fährt nicht mehr

Die Fähre "Nixe" zwischen Remagen und Erpel (NRW) fährt nicht mehr, am Pegel Andernach wurde die kritische Marke von 5,70 Meter überschritten. Auch die Autofähre zwischen Remagen-Kripp und Linz hat am Mittwochabend ihren Dienst eingestellt. In Koblenz-Neuendorf begann die Feuerwehr am Mittwoch mit dem Aufbau der mobilen Schutzwand. In Ehrenbreitstein seien die Hochwasserschutztore bereits geschlossen.

An der Lahn sollen die Pegelstände stark ansteigen. Die Pegel stehen hier laut Hochwasservorhersagezentrale in Leun bei 5,85 Meter, in Diez bei 5,11 Meter und in Kalkofen bei 6,06 Meter (Stand 6:30 Uhr). Bei Diez soll am Donnerstag der Höchststand von 6 Metern erreicht werden. Nach Angaben der Feuerwehr sind im Stadtgebiet bereits tiefer gelegene Plätze geräumt. Ab Freitag ist mit fallenden Wasserständen zu rechnen.

Fallende Wasserstände an der Sieg

Weil es weniger geregnet hat als ursprünglich angenommen, sind die Wasserstände der Sieg in der Nacht auf Donnerstag leicht gefallen. Am Pegel Betzdorf wurde der Höchststand bereits am Mittwochnachmittag erreicht. Das Meldezentrum rechnet für Donnerstag mit weiter fallenden Pegeln. Wegen des Hochwassers ist die Bahnstrecke zwischen Betzdorf und Siegen nicht befahrbar.

Kein Grund zur Sorge an der Ahr

Auch an der Ahr ist die Lage derzeit entspannt. Der Pegelstand an der Mittelahr sei zwar derzeit auch etwa 1,30 bis 1,40 Meter über dem Normalzustand, ein Hochwasser wie während der Flutkatastrophe 2021 droht laut Landrätin Cornelia Weigand aktuell aber nicht. "Die Situation ist noch nicht problematisch an der Ahr und es sieht auch so aus, als ob es relativ ruhig bleibt", sagte Weigand der Deutschen Presse-Agentur.

Bis Freitag Regen, ab dem Wochenende Winter in Sicht

SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke rechnet damit, dass es bis Freitag noch weiter regnet und sich die Hochwasserlage auch an den größeren Flüssen erstmal nicht entspannt. Aber: Ab dem Wochenende kommt kältere Luft, die Niederschläge lassen in der kalten Luft deutlich nach. Und dann ist sogar Winter in Sicht.

Der Deutsche Wetterdienst hat die Warnung vor ergiebigem Dauerregen für Teile des Landes inzwischen bis Freitag verlängert. Davon betroffen sind vor allem der Kreis Trier-Saarburg und die Stadt Trier, der Kreis Altenkirchen und der Westerwaldkreis.