Rheinland-Pfalz startet mit Dauerregen ins neue Jahr

Das neue Jahr in Rheinland-Pfalz beginnt nass. Nach zuletzt sinkenden Pegelständen könnte die Lage an den Flüssen in den nächsten Tagen wieder kritisch werden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in den nächsten Tagen vor "ergiebigem Dauerregen" in Rheinland-Pfalz. Eine amtliche Unwetterwarnung gilt seit Montagabend bis voraussichtlich Donnerstag früh 6 Uhr. Dabei bleibt es recht mild, die Höchsttemperaturen liegen in den nächsten Tagen bei bis zu zwölf Grad. In höheren Lagen kann es auch Sturmböen geben. Einzelne Gewitter sind am Mittwochnachmittag nicht ausgeschlossen. In der Nacht zu Donnerstag lassen die Niederschläge den Meteorologen zufolge allmählich nach. Am Freitag sollen aber gleich wieder neue Niederschläge aus Südwesten kommen.

Steigende Wasserstände erwartet

An den Flüssen in Rheinland-Pfalz werden wegen des Dauerregens ab Dienstag steigende Wasserstände erwartet. Das teilte die Hochwasservorhersagezentrale am Landesamt für Umwelt in Mainz am Montag mit. Am Pegel Trier werde die Meldehöhe von 600 Zentimetern wohl am Dienstagabend überschritten, hieß es. Am Pegel Koblenz werde die Meldehöhe von 500 Zentimetern vermutlich in der Nacht zum Donnerstag überschritten.