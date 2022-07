Großbrand in Sägewerk in Hermeskeil weitgehend gelöscht

In Hermeskeil im Kreis Trier-Saarburg ist am Mittwoch ein Großfeuer in einem Sägewerk ausgebrochen. Der Brand drohte auf ein Waldstück in der Nähe überzugreifen. Hubschrauber halfen zu löschen.

Das Feuer in einem Gebäude des Sägewerks in Hermeskeil ist größtenteils gelöscht. Wie der Brand- und Katastrophenschutz des Landkreises Trier-Saarburg am frühen Donnerstagmorgen mitteilte, brennen nur noch mehrere Stapel Langholz. Die Feuerwehr sei damit beschäftigt, die Stapel abzulöschen. Die Arbeiten würden voraussichtlich bis in die frühen Morgenstunden andauern. Das Sägewerk und ein Holzlager standen seit dem späten Mittwochnachmittag in Brand. Sechs Menschen wurden nach Angaben der Einsatzleitstelle leicht verletzt. Vier von ihnen seien zwischenzeitlich im Krankenhaus behandelt worden, hätten die Klinik inzwischen aber wieder verlassen. Feuerwehr verhindert Waldbrand Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auch auf ein Waldstück übergriff. Dazu waren bis zu 400 Einsatzkräfte vor Ort. Die Helfer kamen aus dem ganzen Kreis und dem Saarland. Auch Hubschrauber unterstützten die Feuerwehrleute am Boden bei den Löscharbeiten. Das Wasser kam aus der Talsperre in Nonnweiler. Steil TV/ Wolfgang Steil Bild in Detailansicht öffnen Die Polizei schickte einen Wasserwerfer, um die Löscharbeiten rund um das Sägewerk in Hermeskeil zu unterstützen. Steil TV/ Wolfgang Steil Bild in Detailansicht öffnen Rauch und Qualm waren überall zu sehen. Steil TV Bild in Detailansicht öffnen Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. 400 Einsatzkräfte arbeiteten rund um das Sägewerk. Steil TV Bild in Detailansicht öffnen Die Brandursache ist noch unklar. Steil Bild in Detailansicht öffnen Die polizeilichen Ermittlungen laufen noch. Es gibt sechs Verletzte. Steil TV Bild in Detailansicht öffnen Löschwasser aus dem Schwimmbecken Um die Holzlagerbrände in Schach zu halten und zu verhindern, dass der Wald in Brand gerät, wurde viel Wasser gebraucht. Wie der Einsatzleiter dem SWR sagte, war jedoch die Versorgung mit Löschwasser nicht einfach, da in der Nähe des Sägewerks keine offenen Gewässer sind. Das Schwimmbad Hermeskeil wurde geräumt, das Wasser aus den Schwimmbecken wurde für die Löscharbeiten gebraucht. Polizeiwasserwerfer und Hubschrauber im Einsatz Die Polizei half mit Hubschraubern und einem Wasserwerfer. Die Hubschrauber untestützten mit ihren Löschwasser-Außenlastbehältern die Feuerwehren. Das Wasser wurde aus der Talsperre in Nonnweiler entnommen. Zudem wurde das Schwimmbad in Hermeskeil geräumt, um die Schwimmbecken für die Wasserentnahme nutzen zu können. Aus der Eifel kam auch die Feuerwehr der US-Airbase Spangdahlem nach Hermeskeil, um zu helfen. Steil TV/Wolfgang Steil Fenster und Türen schließen Die Einsatzleitstelle forderte alle Anwohner auf, wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen zu schließen und Klimaanlagen abzuschalten. Das Einsatzgebiet soll zudem weiträumig umfahren werden. Die Brandursache ist noch unklar. Auch Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden.