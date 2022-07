Mutmaßlicher Feuerteufel in Rockenhausen vor Gericht

Ein 18-Jähriger soll Anfang des Jahres ein Feuer in einer Schreinerei in Bolanden (Donnersbergkreis) gelegt haben. Jetzt wird ihm am Amtsgericht in Rockenhausen der Prozess gemacht.

Die Feuerwehr war bei dem Brand der Schreinerei im Januar dieses Jahres mit etwa 100 Leuten im Einsatz. Das Gebäude brannte komplett aus. Den Schaden schätzte die Polizei damals auf knapp eine Million Euro. Liste an Straftaten ist lang Das war aber wohl nicht die einzige Straftat des jungen Mannes an diesem Tag. Er soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern neben dem Brand in der Schreinerei noch ein Auto angezündet und Geld gestohlen haben. Dabei ging es um 340 Euro. Außerdem soll er im vergangenen Dezember in Harxheim ein Auto gestohlen haben. Der mutmaßliche Brandstifter von Bolanden (links) muss sich vor dem Jugendschöffengericht in Rockenhausen verantworten. Es sind zunächst drei Verhandlungstage angesetzt. SWR Der Fall wird vor dem Jugendschöffengericht in Rockenhausen verhandelt. Es sind bislang drei Verhandlungstage angesetzt.

Sendung am Mi. , 13.7.2022 10:00 Uhr, Am Vormittag, SWR4 Rheinland-Pfalz