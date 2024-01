So war das Winter-Wochenende auf dem Erbeskopf im Hunsrück

Die Betreiber sowie Gastronomen der Wintersportgebiete in Eifel und Hunsrück ziehen eine positive Bilanz des ersten Schnee-Wochenendes in diesem Jahr. Auf SWR-Anfrage erklärten sie, dass zahlreiche Menschen zum Rodeln, Skifahren oder Wandern in die Wintersportgebiete gekommen sind.

Alleine zum Erbeskopf im Hunsrück sind nach Angaben eines Gastronoms am Wochenende schätzungsweise mehrere tausende Menschen gekommen. Auf dem höchsten Berg in Rheinland-Pfalz war Schlitten fahren möglich, die Skilifte jedoch nicht in Betrieb.

Auch am Schwarzen Mann in der Eifel standen die Lifte still. Dennoch seien sehr viele Besucher gekommen, um beispielsweise zu rodeln.

Am Dollberg in Neuhütten sowie an der Wolfsschlucht bei Prüm hingegen war Skifahren möglich und die Lifte in Betrieb. Die Betreiber zeigten sich hochzufrieden - auch weil am Wochenende alleine in die Wolfsschlucht mehr als 1.000 Menschen kamen. Zudem sei in allen Wintersportgebieten die Gastronomie gut besucht gewesen.