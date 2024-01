Wintersport am Wochenende: Am Erbeskopf bleiben die Ski-Lifte geschlossen

Der Schnee ist zurück in der Region Trier. Am Erbeskopf aber bleibt die Piste geschlossen. Wo aber laufen in Eifel und Hunsrück die Ski-Lifte? Wo kann gerodelt werden?

Ernüchternd für viele Skifahrer und Snowboarder in der Region: Am Erbeskopf bleiben die Ski-Lifte an diesem Wochenende geschlossen. "Aufgrund der Wetterprognose haben wir uns dagegen entschieden. Am Samstag werden ja wieder Plusgrade erwartet", sagt Vera Höfner, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Thalfang und Vorsitzende des Zweckverbands Erbeskopf.

Die Ski-Lifte sind nicht geöffnet. Gerodelt werden kann aber schon auf dem Erbeskopf. SWR Marc Steffgen

Zudem würden auf dem höchsten Berg des Landes gerade einmal acht Zentimeter Schnee liegen. "Wir hätten bestenfalls für einen Tag öffnen können, aber das hätte unserem umweltschonenden Umgang mit Ressourcen widersprochen", sagt Höfner. Rodeln sei dagegen auf dem Familienhang möglich und auch die Gastronomie habe geöffnet.

Im Skigebiet Wolfsschlucht in Prüm in der Eifel öffnen die Lifte dagegen am Samstagmorgen um 10 Uhr, wie der Ski-Klub Prüm auf SWR-Anfrage mitteilt. Geplant ist, dass am Samstag und am Sonntag gefahren werden kann. Auch die Skihütte sei ab jeweils 11 Uhr geöffnet.

In der Wolfsschlucht bei Prüm kann am Wochenende Ski gefahren werden. SWR

Im Skigebiet Schwarzer Mann, das ebenfalls in Prüm liegt, kann dagegen kein Ski gefahren werden. "Wir haben zu wenig Schnee. Zum Liftbetrieb reicht es leider nicht", sagt der Betreiber. Rodeln und Schneewanderungen seien dagegen möglich.

Im Hunsück am Dollberg bei Neuhütten steht noch nicht fest, ob die Lifte ab Samstag laufen werden. "Es sieht aber eher so aus, dass wir keinen Skibetrieb anbieten können", sagt Bernd Rüdenauer vom Skiclub Dollberg.

Interessierte könnten sich am Samstagmorgen auf der Homepage des Vereins informieren, ob am Samstag gefahren werden kann. Gerodelt werden könne aber auf jeden Fall. "Und auch unsere Skihütte wird sehr wahrscheinlich öffnen", teilt Rüdenauer mit.