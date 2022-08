Ein perfektes Ausflugsziel im Sommer ist der Badesee im Holzerather Wald im Hochwald. Ursprünglich wurden hier gefällte Holzstämme geflößt. Heute ist der künstlich angelegte See eine Badeoase mitten in der Natur. Der kleine See kann von Holzerath aus in 15 Minuten zu Fuß erreicht werden. Für Besucher von außerhalb gibt es in der Nähe zwei Parkplätze.

SWR Joachim Keller