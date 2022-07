Endlich sind die Sommerferien da und der langersehnte Urlaub steht vor der Türe. Haben sie an alles gedacht? Ob Strandspielzeug, Wanderausrüstung oder Internetzugang am Urlaubsort – wir haben den passenden Ratgeber für Sie.

Am 25. Juli starten in Rheinland-Pfalz die Sommerferien. Baden-Württemberg folgt am 28. Juli 2022. Nach knapp zwei Jahren Corona-Pandemie ist der Drang zum Verreisen bei vielen einfach nur groß. Leider trüben die Corona-Sommerwelle, Flugstreichungen in Frankfurt und die steigenden Preise etwas die Freude auf die schönsten Wochen des Jahres.

Begehrte Urlaubsziele

Besonders gefragt sind in diesem Jahr neben Pauschalreisen nach Spanien und Italien, auch die Fernziele. Aber auch an Nord- und Ostsee dürfte es in den kommenden Wochen voll werden. Ungebrochen populär sind Camping- oder Wohnmobil-Urlaub in ganz Europa, trotz weiter steigende Spritpreise.