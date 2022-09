"Cophunter-Prozess": Hunsrücker zu einem Jahr und acht Monaten verurteilt

Das Amtsgericht Idar-Oberstein hat einen Mann zu einem Jahr und acht Monaten Haft verurteilt, weil er dazu aufgerufen hat, Polizisten zu ermorden. Der Mann hatte zuvor gestanden.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er zwei Videos im Internet veröffentlicht hat, in denen er anbot, Polizisten auf einen Feldweg zu locken, um sie dann zu erschießen.



Aufruf kam nach mutmaßlichem Polizistenmord bei Kusel

Nach Auffassung des Gerichts hat der 56-Jährige aus der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen den Aufruf veröffentlicht, kurz nachdem bei Kusel Anfang des Jahres zwei Polizisten erschossen wurden. Zudem hat er eine Mail an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein geschrieben, in der er die Tat befürwortete. Damit habe er das Andenken der bei Kusel getöteten Polizeibeamten verunglimpft, so das Gericht in der Urteilsbegründung.

Hass-Kommentare: Polizei ermittelt in Hunderten Fällen Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten bei Kusel hat eine Ermittlungsgruppe mehr als 1.700 Hinweise auf Hass und Hetze im Internet im Zusammenhang mit der Tat bearbeitet. Nach erster Prüfung seien 767 Hass-Kommentare an die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz weitergegeben worden, teilte das Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz der dpa mit. In 539 Fällen sei eine Strafbarkeit bejaht und Ermittlungen aufgenommen worden. Zusätzlich gebe es auch Ermittlungen gegen "Liker" von Hasskommentaren, teilte das LKA mit. Derzeit wird gegen 412 Verfasser von Hasskommentaren ermittelt, die teilweise mehrere Hasskommentare gepostet haben sollen. 271 von ihnen seien identifiziert. Der Großteil der Taten erfülle den Straftatbestand der Belohnung und Billigung von Straftaten oder der Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener. Die Posts seien auf Webseiten, in Social-Media-Plattformen oder auch in Chatgruppen verbreitet worden.

56-Jähriger hat gestanden und sich entschuldigt

Der Verurteilte hatte sich im Laufe des Prozesses entschuldigt und ein Geständnis abgelegt. Vor Gericht sagte er, dass er mit dem Aufruf im Internet, Polizisten zu erschießen, zu weit gegangen sei. Die von ihm veröffentlichten Videos seien Satire gewesen.

Diese Version hat ihm das Gericht nicht abgenommen. Er habe damit lediglich versucht, aus der Strafbarkeit herauszukommen, so der Richter.

Mann ist mehrfach vorbestraft

Laut Bundeszentralregister hat der Verurteilte 23 Vorstrafen unter anderem wegen Diebstahls, Körperverletzung, Beleidigung und Trunkenheit am Steuer. Sie reichen von 1982 bis 2007 und umfassen teils Freiheitsstrafen von über einem Jahr. Der Mann ist in Gelsenkirchen geboren und wohnte zuletzt im Kreis Birkenfeld.

Staatsanwaltschaft: Verurteilter ist "Verschwörungstheoretiker"

Staatsanwalt Wahis Afschar bezeichnete den Angeklagten als Verschwörungstheoretiker. SWR Maximilian Storr, Jana Hausmann

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der 56-Jährige "Anhänger von Verschwörungstheorien" sein. Er halte die Bundesrepublik Deutschland für eine Firma und mRNA-Impfstoffe gegen Corona für vergiftet.