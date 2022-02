Tödliche Schüsse auf Polizisten im Kreis Kusel

Am 31. Januar 2022 wurden zwei Polizisten in der Nähe von Ulmet im Kreis Kusel erschossen. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen. Ganz Deutschland trauerte.

"Die schießen, die schießen" - das war der letzte Funkspruch, den die beiden Polizisten am frühen Morgen des 31. Januar 2022 gegen vier Uhr absetzen konnten. Die 24-jährige Polizei-Anwärterin und der 29-jährige Polizeibeamte waren in Uniform in einem Zivilfahrzeug unterwegs - eigentlich wegen einer Fahndung nach einem Einbrecher.

Nach den bisherigen Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft hatten die beiden auf der Straße zwischen Mayweilerhof und Ulmet einen Kastenwagen stehen sehen. Sie kontrollierten das Fahrzeug und entdeckten auf der Ladefläche mehrere tote Wildtiere. Als sie weitere Kontrollen durchführen wollten, sollen zwei Männer auf sie geschossen haben.

Die 24-jährige Polizistin wurde durch einen Kopfschuss getötet. Ihr 29-jähriger Kollege wurde viermal getroffen. Er selbst schoss nach bisherigen Ermittlungen vierzehn Mal auf die Täter, traf aber offenbar nur den Kastenwagen. Er starb noch am Tatort.

Zwei Tatverdächtige in Sulzbach festgenommen

Direkt nach der Tat begann rund um den Tatort im Kreis Kusel die Suche nach den Tatverdächtigen - unter anderem mit Hunden und einem Hubschrauber. Direkt neben der toten Polizistin entdeckten die Ermittler einen Ausweis und einen Führerschein. Noch am Tag der Tat wurden im saarländischen Sulzbach zwei 38-jährige und 32-jährige Männer festgenommen.

Warum wir nicht den vollen Namen des Täters nennen Der SWR hatte am Tag der Tat den Namen und ein Bild eines der Tatverdächtigen gezeigt. Die Polizei hatte diese Informationen zuvor veröffentlicht, um Hinweise aus der Bevölkerung zu erhalten und um diese zu warnen. Nach der Festnahme des 38-Jährigen haben wir aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes und aufgrund der Richtlinien des Deutschen Pressekodex das Bild entfernt und sprechen nur noch von Andreas S.

Am Tag nach der Tat erging gegen beide Tatverdächtige Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen Mordes. Der 38-jährige schweigt seitdem zu den Vorwürfen. Der 32-jährige sagte, er sei bei der Kontrolle dabei gewesen, habe aber nicht auf die Polizisten geschossen.

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen allerdings nach den bisherigen Ermittlungen davon aus, dass beide Tatverdächtige auf die Polizisten geschossen haben. Zum Motiv sagten die Ermittler, die beiden Männer hätten mit den Schüssen eine andere Straftat vertuschen wollen - Wilderei. Zumindest der 38-Jährige soll nach SWR-Recherchen in vielen Jagdrevieren in der Pfalz und in Frankreich gewildert haben.

Trauer in ganz Kusel und ganz Deutschland

Rund 800 Menschen nahmen an der Trauerfeier für die getöteten Polizisten in Kusel teil. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Harald Tittel

Die tödlichen Schüsse von Ulmet haben in ganz Deutschland Trauer und Bestürzung ausgelöst. Beim Polizeipräsidium in Kaiserslautern gingen tausende Kondolenzschreiben aus der ganzen Welt ein. In Kusel fand drei Tage nach der Tat eine bewegende Trauerfeier für die beiden Polizisten statt, an der rund 800 Menschen teilnahmen.

Einen Tag später gedachten Polizisten in ganz Deutschland ihrer getöteten Kollegen. Die zentrale Trauerfeier fand in der Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel statt - unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) nahmen teil. Beide zeigten sich tief bewegt.

"Hate Speech" im Internet

Aber nicht alle Menschen trauerten um die beiden erschossenen Polizisten. Im Internet und den sozialen Medien gab es Hass-Kommentare. Beim Landeskriminalamt in Mainz wurde daraufhin eine Arbeitsgruppe "Hate Speech" eingerichtet, die solche Kommentare aufspüren und die Verfasser strafrechtlich verfolgen soll.

So wurde bereits kurz nach der Tat in der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen (Landkreis Birkenfeld) ein 55-Jähriger vorübergehend festgenommen. Er soll in seinem öffentlichen Facebook-Profil zwei Videos hochgeladen haben, in denen er unter anderem Anleitungen dazu gab, Polizeibeamte auf einen Feldweg zu locken und aus dem Hinterhalt zu beschießen.