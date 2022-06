Michael Frisch beunruhigt über rechten AfD-Flügel

Michael Frisch, der Vorsitzende der Trierer AfD, ist nach eigener Aussage beunruhigt über den Verlauf des Bundesparteitages der AfD am Wochenende. Im Gespräch mit dem SWR beklagte der Fraktionsvorsitzende im Landtag, dass der formell aufgelöste rechte Flügel in Riesa an Macht gewonnen habe. Frisch zählt sich selbst zum bürgerlich-konservativen Lager der AfD. Er wolle daher die Anschlussfähigkeit an die sogenannte Mitte der Gesellschaft erhalten und verhindern, dass die Alternative für Deutschland zur reinen Protestpartei werde. Diese Gefahr bestehe, wenn das rechte Lager weiter an Macht gewinne. Einen Rechtsruck seiner Partei sieht Frisch dennoch nicht. Die AfD habe für ihn bislang keine roten Linien überschritten. Wenn die Partei den umstrittenen thüringischen Landeschef Björn Höcke zum Bundesvorsitzenden ernennen würde, ziehe er allerdings einen Austritt in Erwägung, sagte Frisch dem SWR. Der AfD-Bundesparteitag in Riesa wurde nach einem Streit um einen Antrag Höckes über die Auflösung der Europäischen Union vorzeitig abgebrochen.