Meinung: Björn Höcke – Fischer im Sumpf

So krude Björn Höcke redet und schreibt – er könnte die AfD erfolgreich in ruhige, allerdings sumpfige Gewässer führen, meint Martin Rupps.

Den AfD-Parteitag am Wochenende in Riesa möchte ich historisch nennen. Er könnte das Ende der AfD als Partei bedeuten und die Geburtsstunde einer Bewegung, deren Programm einen Namen hat: Björn Höcke. Rechter Personenkult und autoritäres Gehabe würden in Deutschlands Parteienlandschaft zurückkehren und sich sogar im Deutschen Bundestag breitmachen.

Tino Chrupalla und Alice Weidel wurden zwar in Riesa an die Spitze gewählt, doch der starke Mann in der Partei, Björn Höcke, zeigte, wo der Hammer hängt. Er boxte durch, dass die AfD auch von einer Person geführt werden kann – zum Beispiel von ihm. Höcke steht für einen Systemwechsel: Aus Parteifunktionären werden Gefolgsleute, Mitglieder dienen als Klatschkulisse.

Gaga-Antrag zur Selbstauflösung der EU

Björn Höckes Gaga-Antrag, wonach sich die EU selbst auflösen soll, verhöhnt den programmatischen Ehrgeiz etablierter Parteien. Nach meinem Dafürhalten fischt dieser gefährliche Mann bewusst nach Wählern aus bestimmten Milieus. Sie bilden die Ränder, nicht die Mitte der Gesellschaft: Konjunkturverlierer, Verschwörungstheoretiker, Rechtsextreme. Ein mutmaßlich festes Fundament an dankbaren Geistern, auf das sich bauen lässt. Wenn die anderen Parteien enttäuschen, treibt das immer neue Fische ins Netz.

So krudes Zeug Björn Höcke redet und schreibt, erscheint er mir als schlauer Stratege, der die AfD nach seinem Willen erfolgreich in ruhige, sumpfige Gewässer führen kann.