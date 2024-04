1.000 Menschen demonstrieren in Trier gegen Rechtsextremismus

"Nie wieder ist Jetzt!" Unter diesem Motto versammelten sich rund 1.000 Menschen in Trier. Sie liefen durch die Innenstadt, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren.

Organisiert wurde die Demonstration vom Bündnis "Nie wieder ist jetzt!" sowie der AG Frieden und dem Verein "Buntes Trier". Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer trafen sich um 12 Uhr vor der Porta Nigra und liefen gemeinsam durch die Innenstadt.

Einige Menschen hatten Banner und Transparente in die Trierer Innenstadt mitgebracht. SWR

Kundgebung auf Viehmarktplatz

Nach Polizeiangaben nahmen etwa 1.000 Menschen an der Demonstration teil. Die Demonstration sei friedlich verlaufen. Einige Menschen liefen mit Transparenten und Bannern durch die Stadt, trugen Regenbogenfahnen. Auf einem Banner war etwa zu lesen: "Jeder Einzelne trägt die ganze Verantwortung."

Auf dem Trierer Viehmarktplatz lief zudem eine Kundgebung. Mehrere Rednerinnen und Redner sprachen. Gleichzeitig sind in Trier heute zwischen 13 Uhr und 18 Uhr viele Geschäfte geöffnet. Es ist verkaufsoffener Sonntag. Die Stadt sei zwar relativ voll, bisher habe es aber keine Probleme gegeben, teilte die Polizei auf SWR-Anfrage mit. Auch der Verkehr um Trier laufe bisher reibungslos.

Viele Menschen hatten sich nach dem Demonstrationszug durch die Innenstadt auf dem Viehmarktplatz versammelt. Hier fand am Sonntag eine Kundgebung statt. SWR Nicole Mertes

Ende Januar demonstrierten 10.000 Menschen in Trier

In den vergangenen Monaten gab es bundesweit immer wieder Demonstrationen gegen Rechtsextremismus. In Trier kamen Ende Januar 10.000 Menschen zusammen. Es war wahrscheinlich die größte Demo, die es in Trier jemals gegeben hat. Auslöser war eine Recherche des Recherchenetzwerks CORRECTIV zu einem Treffen Rechtsextremer mit einzelnen Politikern von AfD, CDU und Werteunion in Potsdam.