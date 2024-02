1.000 Menschen demonstrieren gegen AfD am Trierer Dom

per Mail teilen

Zur Stunde demonstrieren in Trier 1.000 Menschen gegen ein Treffen der AfD. Die AfD Trier trifft sich dort in Räumen der Volkshochschule (VHS) zu einer Parteiveranstaltung.

Unter dem Motto "Kein Raum der AfD" war es die zweite große Demo in Trier innerhalb weniger Tage. Erst am Sonntag hatten sich rund 10.000 Menschen in der Stadt versammelt, um gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren.

Am Freitagabend kamen die Demonstranten vor der Trierer Volkshochschule zusammen. In deren Räumen trifft sich die AfD zu einer parteiinternen Veranstaltung. Sie will die Kandidatenliste für die Kommunalwahl aufstellen.

Warum die AfD in den Räumen der Volkshochschule tagen darf

Der zuständige Dezernent der Stadt Trier, Markus Nöhl (SPD), hält das Bildungs-und Medienzentrum, in dem auch die Volkshochschule untergebracht ist, für einen Ort der öffentlichen Diskussion und des Meinungsaustausches. Daher werde seit Jahren auch politischen Gruppierungen die Nutzung des Vortragsraums ermöglicht. Gerade Parteien übernähmen in der Demokratie eine entscheidende Rolle, dies sei auch im Grundgesetz festgehalten.

Daher müsse die Stadt Trier im Rahmen der rechtlich vorgeschriebenen Gleichbehandlung allen Parteien die Nutzung ermöglichen. Dazu gebe es eine entsprechende Rechtssprechung. Auch andere Parteien hätten den Raum schon für ihre Veranstaltungen genutzt.

Kulturdezernent Nöhl (SPD) betont, dass er großes Verständnis für die Forderung habe, grundsätzlich politischen Akteuren keine Raummiete einer städtischen Liegenschaft zu ermöglichen. Das praktiziert die Stadt Trier bei Schulen so, wo die Stadt eine besondere Verantwortung gegenüber Schutzbefohlenen besitze.

Auch Parteien benötigen Räume, um ihrem politischen und verfassungsgemäßen Auftrag nachzukommen.

Die Stadt Trier will weiterhin allen Parteien, die im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung arbeiten, diesen Raum offen halten. "Auch Parteien benötigen Räume, um ihrem politischen und verfassungsgemäßen Auftrag nachzukommen," so Nöhl.

Wogegen die Demonstranten protestieren

Die Veranstalter der Demonstration vor der Volkshochschule protestieren unter dem Motto "Kein Raum der AfD". Für sie ist die AfD eine rassistische und faschistische Partei, die die Demokratie von innen zerstören will. In den Räumen der Volkshochschule wolle die Partei über ihren weiteren politischen Kurs angesichts der anstehenden Kommunalwahl diskutieren. Die Demonstranten wollen sich mit ihrer Aktion der AfD in den Weg stellen.