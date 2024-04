Am Montag bleibt das sommerliche Wetter in Rheinland-Pfalz noch erhalten - die Höchstwerte sind sogar noch etwas höher bei bis zu 28 Grad in der Südpfalz, 26 Grad in Kirn und bis zu 21 Grad im Hunsrück. In der Nacht zum Montag liegen die Temperaturen bei 15 bis 10 Grad, im Laufe des Tages dann Sonne und Wolken mit vereinzelten Schauern.

Am Dienstag kühlt es etwas ab, bei Höchstwerten unter 20 Grad. Im Wochenverlauf werden die Temperaturen wieder steigen. "Wohin und wie schnell genau, ist aber noch nicht so ganz klar", sagt SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert.