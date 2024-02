20-Jähriger verunglückt tödlich im Kreis Bernkastel-Wittlich

per Mail teilen

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Kreis Bernkastel-Wittlich ist am Samstag ein Autofahrer ums Leben gekommen. Unfallursache war ein missglücktes Überholmanöver. Einen weiteren Unfall mit mehreren Verletzten gab es auf der A3 bei Windhagen nahe NRW.

Der 20-Jährige hatte nach ersten Erkenntnissen der Polizei in Morbach (Hunsrück) auf einer Landstraße bei Schönberg (Kreis Bernkastel-Wittlich) zwei Fahrzeuge mit hohem Tempo überholt und war dabei aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Sein Fahrzeug prallte den Angaben zufolge gegen einen Baum. Er starb noch an der Unfallstelle. Sein Fahrzeug wurde zerstört. Andere Menschen wurden nicht verletzt.

Mehrere Feuerwehren aus der Region, ein Rettungshubschrauber und ein Rettungswagen waren im Einsatz. Wegen der Bergungsarbeiten war die Strecke zwischen der Kreuzungen Schönberg und Büdlicherbrück zeitweise voll gesperrt. Die Staatsanwaltschaft Trier hat einen Gutachter beauftragt, die genaue Unfallursache zu ermitteln.

Acht Verletzte bei Unfall auf der A3

Bei einem weiteren Unfall auf der A3 sind am Samstag bei Windhagen (Kreis Neuwied) nahe der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen acht Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr ein Autofahrer in der Nähe der Anschlussstelle Bad Honnef/Linz mit hoher Geschwindigkeit in das Heck eines niederländischen Reisebusses.

Pkw-Fahrer ins Krankenhaus gebracht

Möglicherweise gab es eine medizinische Ursache für den Unfall. Der Mann war laut Zeugenaussagen schon zuvor wegen seiner Fahrweise aufgefallen. Er wurde den Angaben zufolge schwer verletzt aus seinem Unfallwagen geborgen und in ein Krankenhaus gebracht. In dem Bus wurden den Angaben zufolge sieben Personen durch den Aufprall leicht verletzt. Die Autobahn war in Richtung Frankfurt für eine Stunde voll gesperrt. Es bildete sich ein Stau von sieben Kilometern Länge.