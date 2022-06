Zwei Schwerverletzte bei Unfall im Kreis Trier-Saarburg

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos auf der Bundesstraße 53 zwischen Pölich und Mehring (Kreis Trier-Saarburg) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Schweich am Mittwoch mitteilte, war ein 50-Jähriger mit seinem Fahrzeug in einer langgezogenen Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dabei zuerst seitlich gegen ein Wohnmobil und anschließend gegen ein weiteres Auto geprallt. Beide Pkw-Fahrer seien schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht worden.