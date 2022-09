Viel Regen und verstopfte Gullideckel

Heftiger Regen hat in der Nacht auf Mittwoch in der Westpfalz für mehrere Einsätze der Feuerwehr gesorgt. In den kommenden Stunden drohen Gewitter.

Lange und ausgiebig hat es in der Nacht auf Mittwoch geregnet: Laut SWR-Wetterexperte Stefan Bender war es rund um um Zweibrücken und Kaiserslautern besonders heftig: Hier sind örtlich über 40 Liter Wasser pro Quadratmeter runter gekommen. Das entspreche etwa der Wassermenge, die im gesamten September falle, so Bender. Starkregen beschäftigt Feuerwehren in der Westpfalz Die Feuerwehren mussten nach eigenen Angaben mehrmals ausrücken. Trotzdem ist die Westpfalz insgesamt glimpflich davon gekommen: Es habe nur kleinere Einsätze gegeben, beispielsweise waren in Kaiserslautern zahlreiche Gullideckel verstopft, im Kreis Kusel ist ein Baum auf eine Straße gefallen. Auch in den kommenden Stunden wird's nass, sagt der SWR-Wetterexperte. Gewitter ziehen in der Westpfalz auf Am Mittwoch erwartet Stefan Bender, dass der Dauerregen aufhört - allerdings kann es örtlich Gewitter geben und es kann "heftig schütten". Kleine Bächer drohen über die Ufer zu treten. Am Donnerstag sollen die Unwetter dann abgezogen sein und es fallen nur noch einzelne Schauer.