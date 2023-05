Motorradfahrer bei Obermoschel tödlich verunglückt

per Mail teilen

Zwischen Lettweiler und Obermoschel im Donnersbergkreis ist ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der 59-jährige Mann aus den Niederlanden starb noch am Unfallort.

Nach Angaben der Polizei war der Mann am Freitag mit einer Gruppe anderer Motorradfahrer unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrer in einer scharfen Kurve zwischen den beiden Orten die Kontrolle über seine Maschine. Den Angaben nach stürzte er auf die Straße und rutschte in den Gegenverkehr. Dort wurde er von einem entgegenkommenden Auto erfasst.

Motorradfahrer noch an der Unfallstelle gestorben

Für den verunglückten Motorradfahrer aus den Niederlanden kam jede Hilfe zu spät, er ist noch an der Unfallstelle gestorben. Der 25-jährige Fahrer des Autos erlitt einen Schock. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 12.000 Euro.