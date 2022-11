Motorradfahrer stirbt in Kaiserslautern nach Zusammenstoß mit Lkw

In Kaiserslautern ist ein Motorradfahrer mit einem Lkw zusammengestoßen. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Dort ist er dann an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Nach Angaben der Polizei in Kaiserslautern war der Lkw am Montagmittag auf der Mainzer Straße stadteinwärts unterwegs. Als der Lkw-Fahrer nach links zur A6 Richtung Mannheim abbiegen wollte, sei ihm der Motorradfahrer stadtauswärts entgegengekommen. Beim Abbiegen seien die beiden dann zusammengestoßen.

Motorradfahrer stirbt im Krankenhaus

Der Fahrer des Motorrades wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Er kam ins Krankenhaus. Dort starb der 56-Jährige nach Angaben der Polizei an seinen schweren Verletzungen.

Beim Lastwagen sieht man große Schäden, das Motorrad ist komplett zerstört. SWR Alexandra Dietz

Langer Stau auf Mainzer Straße

Die Mainzer Straße war nach dem Unfall stadtauswärts für fast fünf Stunden gesperrt. Das hatte für einen langen Stau gesorgt.

An der Unfallstelle bildete sich ein langer Stau. SWR Alexandra Dietz

Durch den Zusammenstoß entstand laut Polizei ein hoher Schaden an dem Motorrad und an dem Lkw. Ein Gutachter soll jetzt herausfinden, was genau bei dem Unfall passiert ist. Die weiteren Ermittlungen dauern an.