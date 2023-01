Brände in der Nacht und zwei verletzte Kinder vor Jahreswechsel

Zum Jahreswechsel gab es in Rheinland-Pfalz Verletzte und Schäden durch Feuerwerkskörper. Zwei Kinder erlitten Verbrennungen. Außerdem brannte es an einigen Orten.

In Ellerstadt (Kreis Bad Dürkheim) bewarf ein Unbekannter am Freitag laut Polizei einen elfjährigen Jungen mit einem Böller und verletzte ihn. Das Kind erlitt Verbrennungen zweiten Grades an der Brust und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Die Beamten suchen nun nach Zeugen des Vorfalls auf einem Spielplatz.

In Wörth am Rhein hantierten am Freitag drei Kinder im Alter von 10 und 11 Jahren auf der Straße mit Feuerwerk. Einer von ihnen steckte laut Polizei einem 11-Jährigen einen brennenden Feuerwerkskörper unter das T-Shirt. Der Junge habe Verbrennungen an der Brust erlitten und sei mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht worden.

Brände in Linz und Worms in der Silvesternacht

Infolge der Silvester-Böllerei kam es in Rheinland-Pfalz außerdem zu Bränden. In Linz am Rhein brannte es in der Nacht auf Sonntag in einem Garten. Während des Silvester-Feuerwerks um Mitternacht meldeten der Polizei zufolge mehrere Anwohner über Notruf den Brand. In einem Garten hatten demnach Bäume und eine Gartenhütte Feuer gefangen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr seien schwierig gewesen, weil in der Hütte Gasflaschen und Benzinkanister lagerten. Der Brand sei jedoch mittlerweile gelöscht, so die Polizei. Durch das Feuer seien auch eine Stromleitung und ein abgestellter Wohnwagen beschädigt worden.

In Worms brannten am Silvesterabend kurz vor 23 Uhr mehrere Mülltonnen. Wie die Polizei mitteilte, brannten insgesamt sechs Mülltonnen vollkommen aus, bevor der Brand durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Durch die Hitzeentwicklung sei das angrenzende Wohnhaus ebenfalls beschädigt worden.

In Kenn (Kreis Trier-Saarburg) brannte eine etwa zehn Meter lange Hecke neben einem Wohnhaus. Das Feuer wurde vermutlich von einer zehnköpfigen Personengruppe verursacht, welche eine Feuerwerksbatterie in der Waagerechten entzündeten.

Feuerwerk setzt Balkon in Bitburg in Brand

Am Nachmittag des Silvestertages setzte Feuerwerk einen Balkon in Bitburg (Eifelkreis Bitburg-Prüm) in Brand. Dadurch sei es zu einem größeren Feuerwehreinsatz in einem Hochhaus gekommen, teilte die Polizei am Samstagabend mit. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei wies in diesem Zusammenhang erneut auf einen verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwerk hin.