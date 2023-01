Internet-Störung in den Kreisen Mainz-Bingen und Alzey-Worms

per Mail teilen

In den Kreisen Mainz-Bingen und Alzey-Worms ist es am Silvester-Nachmittag zu Problemen mit Internet und Festnetz-Telefonen gekommen. Laut Polizei ist die Störung inzwischen behoben.

In den beiden Landkreisen war es am Nachmittag zu einem kompletten Ausfall der DSL-Leitungen des Energieversorgers EWR Rheinhessen gekommen. Auch der Notruf in diesem Bereich ist für EWR-Kunden gestört gewesen.

EWR teilte auf seiner Facebookseite mit, der Vornetzbetreiber VSE-net habe einen Serverausfall, "weshalb es zu einer großflächigen Internetstörung gekommen ist". Inzwischen sei das Problem aber im Griff. "Aktuell bekommen wir immer mehr Meldungen rein, dass Haushalte und auch Ortschaften nach und nach wieder mit Internet versorgt sind."

Betroffen waren laut EWR unter anderem Nierstein, Bodenheim, Undenheim und Flomborn sowie einige weitere Kommunen.

Auch die Polizei Mainz hatte auf die Störung hingewiesen.