Die Silvesternacht im nördlichen Rheinland-Pfalz verlief überwiegend ruhig. Das sagten Feuerwehr und Polizei dem SWR. Eine Rakete verirrte sich jedoch in ein Wohnzimmer. Auch Einsatzkräfte wurden mit Böllern beschossen.

Rakete explodiert in Wohnzimmer in Neuwied

In Neuwied flog am frühen Silvesterabend eine Rakete in ein Wohnzimmer. Eine Gruppe Jugendlicher hatte diese den Angaben zufolge auf einer Straße gezündet. Die Rakete flog dann durch eine Balkontür vorbei an den auf dem Balkon stehenden Bewohnern in den vierten Stock eines Hauses im Lindenweg. In deren Wohnzimmer explodierte die Rakete schließlich. Dadurch wurden die beiden Bewohner leicht verletzt und die Einrichtung stark beschädigt. Die Polizei Neuwied bittet um Hinweise zur Identifizierung der Personengruppe, die die Rakete abgefeuert hatte.

Polizei und Feuerwehr in Koblenz mit Raketen beschossen

Bereits in der Nacht zum 31.12. hatten im Koblenzer Stadtteil Neuendorf mehrere Mülltonnen gebrannt. Beim Löschen waren die Einsatzkräfte mit Raketen und Böllern beschossen worden. Einige Bewohner hatten demnach Barrikaden errichtet. In der Silvesternacht verstärkte die Polizei in Koblenz deshalb dort ihre Präsenz. Die Silvesternacht selbst verlief den Angaben zufolge dann weitgehend ruhig. Dennoch wurden auf engem Raum viele Raketen und Böller abgeschossen. Dadurch wurden vier Einsatzfahrzeuge beschädigt, vermutlich vorsätzlich. Auch standen wieder Mülltonnen in Brand, die aber schnell gelöscht werden konnten. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Lagergebäude bei Altenkirchen brennt vollständig ab

In Neitersen im Landkreis Altenkirchen brannte ein Lagergebäude vollständig ab. Nach Angaben der Polizei bemerkte eine vorbeifahrende Autofahrerin den Brand zufällig. Mehrere in dem Gebäude gelagerte Gasflaschen explodierten. Die Feuerwehr konnte aber verhindern, dass das Feuer weiter übergriff. Zwei Fahrzeuge wurden komplett zerstört und ein weiteres beschädigt, auch ein angrenzendes Wohnhaus. Den Angaben zufolge entstand ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar.

Raketen setzen Balkone und Dachstühle in Brand

In Neuwied gab es mehrere Brände durch Feuerwerkskörper. So brannten den Angaben zufolge kurz vor Mitternacht zwei Balkone in einem Mehrfamilienhaus. Alle Bewohner konnten jedoch von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Auch im Neuwieder Stadtteil Engers geriet kurz nach Mitternacht ein Dach eines Mehrfamilienhauses in Brand. Den Angaben zufolge hatten Zeugen beobachtet, dass zuvor eine Silvesterrakete in dem Gebäude eingeschlagen hatte. Das Gebäude war unbewohnt und der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Personen kamen demnach nicht zu Schaden. Es entstand jedoch ein fünfstelliger Sachschaden. Die Polizei Neuwied bittet auch hier um Hinweise zur Aufklärung des Falles.

Brennende Hecken, Mülltonnen und Altkleidercontainer

Vereinzelt brannten in den Landkreisen Neuwied und Altenkirchen sowie in Mayen auch einige Hecken und mehrere Mülltonnen durch Feuerwerkskörper. In Bendorf steckten Jugendliche einen Altkleidercontainer in Brand. Auch in Weißenthurm brannte ein Altkleidercontainer. In Andernach und Mülheim-Kärlich kam es ebenfalls zu mehreren kleinen Bränden, die vermutlich durch Feuerwerk und teilweise vorsätzlich verursacht worden waren. Auch hierzu bittet die Polizei Neuwied um Hinweise.

Abgebrannte Feuerwerkreste setzen Treppenhaus in Brand

Später in der Nacht brannte in Neuwied ein Treppenhaus. Den Angaben zufolge hatten die Bewohner dort zuvor abgebrannte Reste von Feuerwerkskörpern falsch gelagert. Dadurch gerieten Möbel in Brand. Drei Personen wurden leicht verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Insgesamt positive Bilanz

Im Großen und Ganzen verlief der Jahreswechsel darüber hinaus nach bisherigem Stand aber recht ruhig. Das Polizeipräsidium Koblenz sagte dem SWR, außer den üblichen Einsätzen zu Ruhestörungen durch Böller und zu laute Musik sowie einigen alkoholbedingten Streitereien hätten keine Einsätze stattgefunden. Auch das Innenministerium in Mainz teilte mit, die Silvesternacht in Rheinland-Pfalz sei überwiegend friedlich und ohne größere Vorkommnisse verlaufen.