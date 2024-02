per Mail teilen

Polka-Rhythmus, Schlangenlinien, Trier-Biewer - das sind die Zutaten für eine Tradition, die in Rheinland-Pfalz wohl einmalig ist. Der Schärensprung am Fastnachtsdienstag erinnert ein wenig an die alemannische Fastnacht. Als Hexen verkleidete Narren ziehen mit ihren Besen durch die Straßen.