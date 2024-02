Der Fastnachtsumzug am Dienstag in Ramstein-Miesenbach gilt als größte närrische Zusammenkunft in der Westpfalz. Beim 73. Westricher Fastnachtszug waren in diesem Jahr mehr als 90 Zugnummern dabei, unter anderem die USAFE-Band, Guggemusikgruppen, Fanfarenzüge, Hexengruppen und der Ramsteiner Motivwagen vom Rheinland-Pfalz-Tag.