Auch die Sonne lachte am Veilchendienstag in Heimbach

Auch am Veilchendienstag gab es nochmal viele Umzüge in Rheinland-Pfalz. Kleinere zwar als an Rosenmontag in Mainz, Trier und Koblenz - doch garantiert mit mindestens so viel Herzblut, vorbereitet von den Vereinen und ihren Aktiven. Der größte Umzug fand im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis statt.