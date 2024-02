Am Dienstag war es ja zum Ausklang der Fastnacht noch mal ziemlich sonnig. Das wird sich in den kommenden Tagen aber wieder ändern. Es wird zwar noch deutlich milder, dafür bekommen wir aber mit einer Warmfront von Mittwoch bis Samstag viel Regen, weiß SWR-Wetterexperte Sven Plöger. Die Höchstwerte klettern am Donnerstag bis auf 16 Grad. Erst am Samstag wird es mit bis zu 13 Grad wieder etwas kühler.