9:30 Uhr Hobbyhistoriker dürfen Kampfflugzeug-Wrack bergen Im Landkreis Ahrweiler soll im Sommer ein deutsches Kampfflugzeug geborgen werden, das im zweiten Weltkrieg auf einen Acker gestürzt war. Am Bord befindet sich offenbar noch die Leiche des Piloten. Laut Grabungsleiter Dirk Röllecke aus Bad Neuenahr-Ahrweiler ist es die erste Bergung in Rheinland-Pfalz durch Hobbyhistoriker, die von den Behörden genehmigt worden ist. Nach dem Ausgraben möchte Röllecke das Wrack öffentlich ausstellen. Über dieses Thema berichtete SWR4 Studio Koblenz am 12.5.2023 um 9:30 Uhr.

8:55 Uhr Tausende Unterschriften gehen an Papp-Wissing Im Streit um den geplanten sechsspurigen Ausbau der A643 in Mainz übergeben Gegner des Ausbaus am Mittag eine Unterschriftenliste mit mehr als 13.000 Unterschriften an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP). Allerdings nicht an ihn persönlich, wie es das Bündnis "Nix in den Mainzer Sand setzen" eigenen Angaben zufolge vorhatte, sondern an einen Papp-Aufsteller mit dem Konterfei des Verkehrsministers. Sein Ministerium habe die persönliche Übergabe abgelehnt. Das Bündnis will den Autobahnausbau verhindern, weil sie durch das Naturschutzgebiet Mainzer Sand führt. Über dieses Thema berichtete SWR1 Rheinland-Pfalz am 12.5.2023 um 8:30 Uhr.

8:14 Uhr Willkommen zum Garten Song Contest! An diesem Wochenende buhlen die vielleicht besten Sängerinnen und Sänger um die Gunst des Publikums - und nein, ich spreche nicht vom ESC in Liverpool. Wie immer am zweiten Mai-Wochenende schlägt die Stunde der Gartenvögel, quasi der Garten Song Contest! Über dieses Thema berichtete SWR4 Radio Mainz am 12.5.2023 um 7:25 Uhr.

8:03 Uhr Bahnstreik ab Sonntag doch noch abwendbar? Die Eisenbahner-Gewerkschaft EVG hat der Deutschen Bahn ein neues Ultimatum gestellt, um den angekündigten Streik noch abzuwenden. Das hat eine Sprecherin nach neuen Verhandlungen gestern Abend gesagt. Im Laufe des Tages solle die Bahn ein neues Angebot vorlegen - sonst werde wie geplant von Sonntagabend bis Dienstagnacht gestreikt. Dann fahren deutschlandweit keine Fernzüge, außerdem sind der Regional- und Nahverkehr betroffen. Die Bahn ist der EVG nach eigenen Angaben gestern Abend nochmal entgegen gekommen, vor allem in Sachen Mindestlohn. Über dieses Thema berichtete SWR3 am 12.5.2023 um 7:30 Uhr

7:34 Uhr Prozess: Freundin in Speyer mit 50 Messerstichen getötet Am Landgericht Frankenthal muss sich ein 23-jähriger Mann wegen Totschlags verantworten. Er soll seine Freundin im vergangenen November mit zahlreichen Messerstichen getötet haben. Die Frau verblutete. Das Motiv ist unklar. Der Mann ist wegen Totschlags angeklagt. Heute wird zunächst die Anklage verlesen. Dann sollen drei Zeugen befragt werden, darunter auch der Schausteller, für den der mutmaßliche Täter und das Opfer gearbeitet haben. Insgesamt sind für den Prozess bis Ende Juli sechs Verhandlungstage terminiert.

7:20 Uhr Zum Ende der Corona-Warn-App Rund 48 Millionen Mal wurde sie heruntergeladen - die Corona-Warn-App. Nun geht sie zum 1. Juni in den Schlafmodus. Einen Rückblick und den möglichen Nutzen der App in der Zukunft haben wir auf Instagram für euch:

7:00 Uhr Hej! Hur mår du? Für viele Menschen in RLP stehen die ersten Urlaubstage an. Wie macht ihr es, wenn ihr in ein Land reist, dessen Sprache ihr nicht beherrscht? Meist versuche ich zumindest ein paar Wörter und Sätze zu lernen, um mich grundlegend in der Landessprache zu verständigen. Aktuell versuche ich es mit Schwedisch, daher die schwedische Überschrift hier. Dort steht: Hallo! Wie geht's dir? Und viel weiter bin ich in meinen Lern-Bemühungen leider auch noch nicht gekommen. Denn Vokabeln lernen macht auch im Erwachsenenalter noch so wenig Spaß wie zu Schulzeiten. Spannender finde ich, wie ihr das handhabt! Die Abstimmung ist bereits beendet. Lernt ihr die Sprache eures Urlaubslands? Deutsch und Englisch reichen mir aus zur Verständigung 21,0%

Ich reise eigentlich immer in deutschsprachige Länder. 9,3%

Ein paar einfache Wörter und Sätze lerne ich gern in der Landessprache. 48,1%

Ich versuche so viel wie möglich im Urlaub in der Sprache des Landes zu sprechen. 15,4%

Ich verreise eher nicht. 6,2% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

6:50 Uhr Autobahn 6 bei Grünstadt nach Unfall wieder frei Nach dem schweren Verkehrsunfall gestern Morgen mit einem Toten und vier Verletzten auf der A6 bei Grünstadt ist vergangene Nacht die Autobahn wieder freigegeben worden. Die Fahrspuren Richtung Mannheim waren für Räumungs- und Ermittlungsarbeiten bis etwa Mitternacht gesperrt. Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte alle drei beteiligten Lkw und einen Pkw, um den Unfallhergang zu klären. Ein LKW war in ein Stauende hineingefahren.

6:40 Uhr Landtag stimmt über Wahlen ab 16 ab Die Abgeordneten im RLP-Landtag stimmen heute darüber ab, ob das Wahlalter bei Landtags- und Kommunalwahlen auf 16 Jahre abgesenkt werden soll. Die Chancen stehen jedoch nicht gut für das Vorhaben: Für diese Gesetzesänderung ist eine Zweidrittelmehrheit im Parlament notwendig. Dafür bräuchte es Stimmen aus der Opposition. Die sind jedoch unwahrscheinlich. Die Oppositionsfraktionen CDU, AfD und Freie Wähler halten es für sinnvoll, dass das Wahlrecht weiterhin mit der Volljährigkeit verknüpft bleibt. Dagegen sagen die Regierungsfraktionen SPD, Grüne und FDP: In elf Bundesländern sei das Wahlalter bereits auf 16 gesenkt worden. Zudem sei es schwer vermittelbar, dass bei der Europawahl im nächsten Jahr 16- und 17-Jährige wählen dürften, nicht aber bei der Kommunalwahl.

6:31 Uhr U-Boot legt am Wochenende in Lahnstein an Die U17 ist unterwegs! Seit einigen Tagen schippert das entmilitarisierte U-Boot von Kiel über den Rhein in Richtung Speyer. Heute soll es in Duisburg in Nordrhein-Westfalen anlegen. Am Wochenende soll es dann die Landesgrenze nach Rheinland-Pfalz überfahren. Sonntagabend, gegen 18:30 Uhr, ist der nächste Halt in Lahnstein geplant, bei Rheinkilometer 585, ehe es weiter nach Mainz geht. Warum das riesige U-Boot überhaupt rheinaufwärts unterwegs ist, zeigt unser Video:

6:21 Uhr Autofahrerin greift nach Wasserflasche und verursacht Unfall Volle Aufmerksamkeit im Auto - das gilt auch, wenn das Auto gerade steht. Eine 48-jährige Fahrerin wollte in Bad Kreuznach an einer roten Ampel eine Wasserflasche vom Beifahrersitz nehmen, als ihr Fuß vom Bremspedal abrutschte. Ihr Wagen setzte sich in Bewegung. Um nicht auf das Auto vor sich zu fahren, zog sie auf die Gegenspur. Doch dort kam ihr direkt ein Fahrzeug entgegen. Insgesamt fünf Fahrzeuge sind in der Folge zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand, den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 20.000 Euro.

6:15 Uhr Der Blick über die RLP-Landesgrenze In drei Tagen stehen in der Türkei die Präsidentschaftswahlen an. Nachdem Muharrem Ince am Donnerstag seine Kandidatur zurückgezogen hat, sind nun nur noch drei Kandidaten im Rennen. Neben Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan treten Kemal Kilicdaroglu vom Oppositionsbündnis "Nationale Allianz" und Sinan Oğan vom rechtsnationalistischen Bündnis ATA zur Wahl an. Im Oktober hatte Elon Musk Twitter für 44 Milliarden US-Dollar übernommen und damit für viel Trubel in dem Unternehmen gesorgt. Jetzt hat er seinen Rücktritt von der Unternehmensspitze angekündigt: Eine Nachfolgerin sei gefunden und werde in sechs Wochen die Leitung übernehmen, teilte der Tesla-CEO in einem Tweet mit. Wer seine Nachfolge antritt, hat er nicht verraten. Immer dieser Michel! Die Autorin Astrid Lindgren hat mit Michel aus Lönneberga eine Romanfigur geschaffen, die Generationen von Kindern zum Lachen gebracht hat. An diesem Wochenende wird Michel 60. Happy Birthday, liebster Frechdachs!

6:04 Uhr Das Wetter für Rheinland-Pfalz - für heute und das Wochenende Der Trend aus Wolken und Regen setzt sich auch am Freitag bei Maximaltemperaturen zwischen 16 und 20 Grad fort. In Hochlagen sind 15 Grad möglich. Während es am Samstag im Norden zu sonnigen Abschnitten kommen kann, ist es nach Süden hin bei vereinzelten Schauern und Gewittern stärker bewölkt. Video herunterladen (28,9 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Die Sitzung des rheinland-pfälzischen Landtags beginnt heute mit einer mündlichen Fragestunde. Die Ampel-Fraktionen fragen die Landesregierung nach der Transformationsagentur des Landes, dem Start des Klimapakts und der Fachkräftegewinnung aus dem Ausland. Die CDU macht den Betrieb der integrativen Kita der Lebenshilfe Rhein-Lahn zum Thema. Zu den Deutschkenntnissen in den Schulen will die AfD der Regierung Fragen stellen. Die Freien Wähler haben das Thema "Vertragsbeziehungen zwischen der ADD und der m2artitude Betriebs GmbH" im Ahrtal eingereicht. Vor dem Landgericht Frankenthal beginnt am Morgen ein Prozess wegen Totschlags gegen einen 23-Jährigen. Der Mann soll im November 2022 in einer Ferienwohnung in Speyer mit etwa 50 Stichen und Schnitten mit einem Küchenmesser seine Lebensgefährtin getötet haben. Das Paar war aus Rumänien zum Arbeiten eingereist. In Trier wird heute der Kultursommer Rheinland-Pfalz eröffnet. Bis Sonntag können Bürgerinnen und Bürger viele Veranstaltungen im Palastgarten, vor der Basilika und im Innenhof des Kurfürstlichen Palais besuchen. Zeitgleich findet das "Fringe Theaterfestival-Open Air" auf dem Trierer Kornmarkt statt. Hier werden Tanz, Akrobatik, Clownerie und viel Musik geboten.