Auf der A6 bei Grünstadt ist am Vormittag ein Lkw-Fahrer getötet worden. Er war am Stauende aufgefahren und sein Fahrerhaus fing Feuer. Vier weitere Beteiligte wurden verletzt.

Die Aufräumarbeiten werden sich voraussichtlich noch bis 19 Uhr hinziehen. Wie die Polizei am Vormittag mitteilte, war der Lkw-Fahrer (36) gegen 9 Uhr auf der A6 in Fahrtrichtung Mannheim kurz vor der Ausfahrt Grünstadt auf einen Lkw aufgefahren. Dieser wurde auf einen vor ihm fahrenden Lastwagen geschoben und dieser wiederum auf ein Auto.

Insgesamt waren drei Lkw und ein Auto beteiligt. Crash24

Laut Polizei fing das Führerhaus des Unfallverursachers aus noch unbekannter Ursache Feuer. Wie der Fahrer ums Leben kam, ist noch unklar. Die Rauchsäule war weithin sichtbar. Vier weitere Menschen wurden bei dem Unfall verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser.

Die Polizei sicherte Spuren. Crash24

Vollsperrung in beiden Fahrtrichtungen

Das Feuer in dem Fahrerhaus ist gelöscht worden. Die A6 war über mehrere Stunden zwischen Wattenheim und Grünstadt in beiden Richtungen voll gesperrt. Mittlerweile ist die Sperrung in Fahrtrichtung Kaiserslautern aufgehoben. Die Sperrung in Richtung Mannheim wird voraussichtlich noch eine Weile andauern. Die Abschleppfahrzeuge sind auf dem Weg und die Polizei sichert Spuren. Fahrzeuge stauen sich auf rund zwei Kilometern.