Kerwe in Kaiserslautern beginnt

Das größte Volksfest der Westpfalz startet wieder - die Kerwe auf dem Messeplatz in Kaiserslautern. Bis zum 22. Mai gibt es viele Attraktionen.

Traditionell startet die Maikerwe in Kaiserslautern am ersten Kerwe-Freitag um 17 Uhr. Ab 18.30 Uhr zieht dann der Werkvolk-Fanfarenzug aus Bann über den Messeplatz. Um 19 Uhr ist der offizielle Fassbieranstich - ein Feuerwerk rundet ab 22 Uhr den ersten Kerwetag ab.

Ein großes Thema in diesem Jahr sind die Preise - die Inflation macht auch nicht vor der Maikerwe halt. Schaustellerin Susanne Henn-Marker sagte, sie habe die Preise des vergangenen Jahres im Großen und Ganzen in diesem Jahr übernommen. "Wir wollen ja familienfreundlich sein", sagte Henn-Marker. "Jeder soll sich die Kerwe leisten können." Allerdings ist die Preisgestaltung jedem Schausteller selbst überlassen.

Kerwe in Kaiserslautern geht hoch hinaus

Diesmal ist auf dem Messeplatz der weltweit größte, mobile Kettenflieger zu Gast. In über 80 Metern Höhe können Wagemutige ihre Beine frei baumeln lassen. "Nur" in 42 Metern Höhe überschlägt sich "No Limit" - ein Propeller, in dem bis zu 5G-Kräfte auf die Mitfahrer einwirken. Eher etwas für starke Nerven ist das "Hounted Castle" - nach Angaben der Stadt Kaiserslautern eine Mischung aus Simulationsshow, Laufparcours und Gruselfahrt.

Das ist aber noch lange nicht alles: Auch eine Achterbahn, eine Wildwasserbahn, ein Glas-Labyrinth und Klassiker wie der Autoscooter und der Musikexpress laden die Besucher ein. Wer nach so viel Attraktion Hunger oder Durst hat, kann die zahlreichen Biergärten, Bistros, Zelte oder Imbissstände aufsuchen.

Auch die Kleinen können auf der Kerwe in Kaiserslautern viel Spaß haben. Stadt Kaiserslautern

Familientag und "Dollar-Day" auf der Kerwe in Kaiserslautern

Zur Maikerwe in Kaiserslautern gehört auch immer ein Rahmenprogramm. In diesem Jahr ist am Mittwoch, dem 17. Mai ein Familientag - alle Fahrgeschäfte kosten nur den halben Preis. Für amerikanische Gäste ist am Freitag, den 19. Mai der "Dollar-Day", wo sie mit Dollars bezahlen können. Und wie immer haben am ersten Kerwe-Sonntag, dem 14. Mai, die Geschäfte in der Innenstadt und den Gewerbegebieten am verkaufsoffenen Sonntag geöffnet.

Die Kerwe auf dem Messeplatz ist am ersten Tag von 17 bis 23 Uhr geöffnet. An Sonn- und Feiertagen geht es von 13 bis 22 Uhr, an den Wochentagen von 14 bis 22 Uhr.