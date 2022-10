Oktober Kerwe Kaiserslautern geht mit großem Feuerwerk zu Ende

Die Oktober Kerwe in Kaiserslautern geht am Montagabend mit einem Abschlussfeuerwerk zu Ende. Nach der langen Corona-Zwangspause ziehen Veranstalter und Schausteller eine positive Bilanz.

Rund 190.000 Menschen haben in den vergangenen beiden Wochen die Lautrer Oktober Kerwe besucht, resümiert Marktmeister Dietmar Keller. Das sei ein voller Erfolg. Die Lautrer Oktober Kerwe fand in diesem Jahr nach zweijähriger Corona-Zwangspause erstmals wieder statt. Und die Menschen hatten offenbar großen Bedarf an einer solchen Veranstaltung. Auch an Tagen, die üblicherweise schlechter besucht seien, habe die Oktober Kerwe überraschend viele Menschen angelockt – beispielsweise dank des guten Wetters am Montag.

"Das Feuerwerk am Montagabend wird sicherlich nochmal ein Besuchermagnet und ein ganz besonderes Highlight der Oktober Kerwe"

Feuerwerk zum Abschluss der Lautrer Oktober Kerwe

Aber auch am Familientag mit seinen vergünstigten Preisen seien besonders viele Menschen auf den Kaiserslauterer Messeplatz gekommen. Erst der Wolkenbruch am Sonntag habe das Kerwe-Gelände mit einem Schlag leer gefegt. Zum Abschluss der Oktober Kerwe soll am Montagabend ab 21 Uhr ein Feuerwerk in Kaiserslautern stattfinden – nach Angaben der Veranstalter als "Dankeschön" für Schausteller und Besucher.

Polizei vor Abschlussfeuerwerk: "Bisher wenig Straftaten"

Auch die Polizei ist mit der Bilanz der Oktober Kerwe zufrieden. Es habe relativ wenig Anlässe für die Beamten zum Eingreifen gegeben. Unterm Strich der zweiwöchigen Kerwe stehen demnach: 17 Straftaten, eine Ordnungswidrigkeit, 15 Platzverweise und sechs Sicherstellungen, insbesondere von Drogen. Zu den Straftaten gehörten beispielsweise fünf Körperverletzungsdelikte, vier Taschendiebstähle und zwei Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.