Verkehrschaos in Kaiserslautern blieb aus

Kerwe, FCK-Spiel und Verkaufsoffener Sonntag - in Kaiserslautern war an diesem Sonntag jede Menge los. Die Polizei hatte mit entsprechend vollen Straßen gerechnet. Voll waren sie. Chaos gab es laut Polizei aber nicht.

Am Mittag spielte der 1. FC Kaiserslautern zuhause auf dem heimischen Betzenberg gegen den SSV Jahn Regensburg. Weit mehr als 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren gekommen. Vorab hieß es von der Polizei: Achtung wegen voller Straßen, vor allem rund ums Fritz-Walter-Stadion.

Heute ist #Matchday⚽️ auf dem #Betze in #Kaiserslautern. Anpfiff ist um 13:30 Uhr⏰. Infos rund um die Anreise und zu den Baustellen 🚧 findet ihr unter https://t.co/j9VFzVUpOg. Wir empfehlen euch den P+R Parkplatz Schweinsdell, von dort fahren Shuttlebusse zum Stadion. #FCKSSV https://t.co/LdCouLL1H9

Messeplatz konnte wegen Kerwe nicht befahren werden

Gleichzeitig fanden in der Stadt noch der Verkaufsoffene Sonntag und die Oktoberkerwe auf dem Messeplatz statt. Dieser konnte also nicht genutzt werden, um zu parken. Mit Parkplätzen in unmittelbarer Nähe des Stadions brauche niemand zu rechnen, so die Polizei vor dem FCK-Spiel. Auch in der Innenstadt selbst würden viele Menschen unterwegs sein, die in den Läden einkaufen gehen. Volle Straßen und Parkhäuser seien dort schon mal vorprogrammiert.

Parken in Nähe des Stadions wird nicht geraten

Deshalb hatte die Polizei in Kaiserslautern geraten, dass alle Besucherinnen und Besucher des FCK-Spiels den "Park & Ride"-Parkplatz Schweinsdell und das Gelände der Technischen Uni in Kaiserslautern zum Parken nutzen sollten. Von dort aus würden Busse ans Stadion fahren. Außerdem sollten Anreisende beachten, dass es auf der A6 bei Kaiserslautern und in der Stadt selbst einige Baustellen gibt, die für Staus und stockenden Verkehr sorgen könnten.

Auch wenn es auf den Straßen in und um Kaiserslautern an diesem Sonntag verhältnismäßig voll gewesen war, Chaos sei nicht ausgebrochen, so ein Sprecher der Polizei. Bis zum frühen Abend habe er keine Meldung bekommen, dass es irgendwo auf den Straßen zu größeren Problemen gekommen sei.

Glück gehabt: Baustelle auf A63 wurde verschoben

Dass die geplante Baustelle auf der A63 zwischen Sembach und Kaiserslautern um eine Woche verschoben wurde, spielte sowohl der Polizei als auch allen Autofahrern in die Karten. Dadurch wurde wohl ein größeres Verkehrschaos vermieden.