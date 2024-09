Viele Kommunen und Initiativen beteiligen sich in Rheinland-Pfalz heute wieder an den Aktionen Rhein Clean Up und Mosel Clean Up. Bundesweit sollen heute Flussufer gereinigt werden.

Entlang des Rheins gibt es im Norden von Rheinland-Pfalz Aktionen unter anderem in Koblenz, Lahnstein, Bendorf, Brey, Boppard, Remagen und St. Goar. Die Sammelaktionen werden von Schulen, Kitas, den Städten oder privaten Initiativen organisiert. Bei den meisten Aktionen werden Säcke, Handschuhe und Greifer gestellt.

Auch in Ludwigshafen wird kräftig gesäubert. In der Region Rheinhessen machen Mainz, Worms und Bingen mit. In Wiesbaden wird unter anderem in Mainz-Kastel, am Schiersteiner Hafen und an der Maaraue gesammelt.

Die Aktion Rhein Clean Up gibt es nach Angaben des Zweckverbands Welterbe Oberes Mittelrheintal schon seit 2018. Ziel der Aktion sei es, Müll zwischen Quelle und Mündung des Rheins zu sammeln. Im vergangenen Jahr hatten sich mehr als 50.000 Menschen im Land am "Rhine Clean Up" beteiligt, dabei kamen gut 300 Tonnen Müll zusammen.

Auch an der Mosel sind fleißige Helferinnen und Helfer unterwegs

Freiwillige sind heute auch wieder beim Mosel Clean Up dabei, Müll und Unrat vom Moselufer zu sammeln. Nach Angaben der Veranstalter haben sich allein in der Region Trier elf Gruppen offiziell dafür angemeldet.

Die Veranstalter rechnen allein dort mit mehreren hundert Teilnehmenden. Mit dabei sind Gemeinden, Kanuvereine, Angler, Firmen aber auch Migranten. Und es zögen auch Einzelpersonen los. Zudem hätten dieses Jahr viele Unternehmen hausinterne Sammelaktionen organisiert.

Entsorgungsbetriebe holen den gesammelten Müll ab

Die Gruppen decken verschiedene Abschnitte der Mosel ab. Gesammelt wird in Trier, aber auch anderen Moselorten wie Reil, Burg und Temmels. Dazu werden zunächst Müllsäcke, Handschuhe und Greifer ausgeteilt. Später holen örtliche Entsorgungsbetriebe den gesammelten Abfall ab, damit er nicht wieder in der Natur landet.

Bundesweit werden rund 30 Flüsse gesäubert

Insgesamt befreien heute Freiwillige in ganz Deutschland die Ufer von fast 30 Flüssen von Plastik, Papier und Schrott. Mit der Aktion wollen die Organisatoren verhindern, dass tonnenweise Müll über die Flüsse in die Weltmeere gelangt.