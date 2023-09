Am Samstag ist der deutschlandweite Umwelt-Aktionstag "RhineCleanUp". Auch in der Region Karlsruhe soll der Rhein geputzt und Müll eingesammelt werden.

Beim Aktionstag "RhineCleanUp" wird einen Tag lang Müll an Flüssen für den Umweltschutz gesammelt. Die Stadt Karlsruhe unterstützt das Rhine-Clean-Up 2023 unter anderem damit, dass sie Zangen, Müllsäcke und Handschuhen zur Verfügung stellt. Außerdem soll es nach der Putzaktion einen kleinen Imbiss als Dankeschön für alle Helferinnen und Helfer geben.

Müll gelangt über den Rhein in die Ozeane

Bei der Putzaktion stehen vor allem Zigarettenstummel und Plastikmüll im Fokus. Denn der Großteil des Plastikmülls im Meer gelangt laut Organisatoren über die Flüsse dorthin. Weil dieser Müll eine enorme Gefahr für Umwelt und Tiere sei, sei die Putzaktion damit aktiver Naturschutz, heißt es von den Veranstaltern.

Rhine-Clean-Up 2023 in Karlsruhe: Wo? Wann? Wie?

Freiwillige Helferinnen und Helfer können am Samstag ab 10 Uhr in der Nähe des Rheinstrandbads in Karlsruhe mitanpacken. Die Anmeldefrist über das Team "Sauberes Karlsruhe" ist zwar schon abgelaufen, trotzdem seien auch spontane Helfer noch herzlich willkommen.

Die Aktion RhineCleanUp gibt es seit 2018. Mittlerweile wird nicht mehr nur am Rhein, sondern auch an anderen Flüssen Müll gesammelt. An dem bundesweiten und jährlichen Tag haben in der Vergangenheit laut Organisatoren insgesamt über 100.000 Freiwillige teilgenommen. Mehr als 1.000 Tonnen Müll wurde an den verschiedenen Flüssen aufgesammelt.