Polizei-Großeinsatz nach Auseinandersetzung in Karlsruhe-Rintheim

Am Samstag hat es in Karlsruhe-Rintheim eine Auseinandersetzung zwischen zwei Familien gegeben. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Das Haus des Jugendrechts ermittelt.

Die Karlsruher Polizei wurde am Samstagabend zu einer Auseinandersetzung im Stadtteil Rintheim gerufen. Im Polizeinotruf hieß es, dass zwei Familien in einen Streit geraten seien. Dabei soll es auch zum Einsatz eines Reizgases gekommen sein. Mindestens eine Person solle auch eine Waffe bei sich tragen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot von rund 20 Einsatzfahrzeugen und 50 Beamtinnen und Beamten in Rintheim vor Ort.

Polizei konnte keine Schusswaffe finden

Wie die Polizei in der Nacht mitteilte, war die Stimmung unübersichtlich und emotional aufgeheizt. Die Polizei konnte die Auseinandersetzung aber unterbinden. Die bisherigen Ermittlungen des Kriminaldauerdienstes ergaben, dass eine Person von drei weiteren angegriffen wurde und sich gegen den Angriff mit einem Tierabwehrspray zur Wehr setzte.

Zwei Jugendliche und ein Heranwachsender konnten festgenommen werden. Mittlerweile sind sie wieder auf freiem Fuß. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Haus des Jugendrechts geführt. Eine Schusswaffe konnte vor Ort nicht gefunden werden.