Aktion "RhineCleanUp" auch entlang des Bodensees

Hunderte Freiwillige sammeln am Samstag bei der Aktion "RhineCleanUp" Müll am Ufer von Rhein und Bodensee. In der Bodenseeregion sind drei Initiativen beteiligt.

Am Ufer von Rhein und Bodensee wird am Samstag wieder Müll gesammelt: Hunderte Ehrenamtliche wollen bei der länderübergreifenden Aktion "RhineCleanUp" mitmachen. Mit der Aktion wollen die gemeinnützigen Organisatoren ein Bewusstsein dafür schaffen, Müll nicht achtlos wegzuwerfen - so soll weniger Müll und Plastik in die Meere gelangen.

Zentnerweise Müll eingesammelt

In den vergangenen Jahren sammelten die Helferinnen und Helfer zentnerweise Unrat, wie Bierdosen, Zigarettenstummel oder Plastikflaschen am Ufer ein. In Langenargen (Bodenseekreis) fanden sich bei der Aktion im vergangenen Jahr auch ein kaputtes Radio sowie ein Sack alter Schuhe.

"RhineCleanUp" fällt am bayerischen Bodenseeufer aus

Drei Initiativen am Bodensee machen in diesem Jahr beim "RhineCleanUp" mit: In Langenargen treffen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Seewiesenstrand. Handschuhe und Müllsäcke werden gestellt. Bei der Seeputzete in Friedrichshafen wird unter anderem im Hafen, an der Uferanlage und im Seemoos sauber gemacht. In Konstanz trifft sich der Arbeitskreis Müll mit Freiwilligen am Rheinufer im Herosé-Park.

Einzig am bayerischen Bodenseeufer in Lindau fällt die Aktion "RhineCleanUp" am Samstag aus. Wegen des hohen Wasserstandes wird das Müllsammeln verschoben.