Am Wochenende wird in Rheinland-Pfalz Müll gesammelt

Die Initiative RhineCleanUp ruft am 9. September dazu auf, die Flüsse vom Müll zu befreien. An 25 Flüssen in Deutschland wird gesammelt. Auch in RLP gibt es viele Aktionen.

Der Name täuscht - die Müllsammelaktion RhineCleanUp findet längst nicht mehr nur am Rhein statt, sondern an vielen verschiedenen Flüssen. In Rheinland-Pfalz haben sich Samstag deshalb mehrere Gruppen auch an Mosel, Nahe, Lahn, Selz und an der Ahr zusammengefunden, um die Flüsse und die Flussufer vom Müll zu befreien.

Viele Helferinnen und Helfer erwartet

Damit ruft die Initiative zum sechsten Mal zum Müllsammeln auf. Im letzten Jahr haben nach Angaben der Initiatoren rund 35.000 Menschen bei der Aktion mitgemacht. Wie viele Helferinnen und Helfer es in diesem Jahr geben wird, lässt sich erst am Wochenende genauer beziffern. Der Initiator und Koordinator in Düsseldorf, Joachim Umbach, gibt aber an, dass sich bundesweit 700 Ortsgruppen angemeldet hätten.

Umbach zeigt sich zuversichtlich, dass auch in diesem Jahr wieder ähnlich viele oder vielleicht auch mehr Menschen, dabei helfen werden, den Müll in den Flüssen und an den Flussufern zu sammeln. Offiziell beginnt die Aktion um 10 Uhr und dauert bis circa 13 Uhr. Doch je nach Ortsgruppe könne Beginn und Ende der Aktion variieren, so Umbach.

2021 wurden rund 320 Tonnen Müll gesammelt

Bei den Müllsammelaktionen fanden die Helferinnen und Helfer bisher von Plastikteilen, Autoreifen bis hin zu Eisenstangen alles. Im Jahr 2021 kamen dabei gut 320 Tonnen Müll zusammen.

Für Kurzentschlossene finden sich auch alle Ansprechpersonen der verschiedenen Clean-Up-Gruppen auf der Website der Initiative.