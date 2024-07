Für Sportgymnastin Hannah Vester geht ein "Riesentraum in Erfüllung"

Nach der Fußball-EM in Deutschland steht ab dem 26. Juli bereits das nächste große Sportevent an. Die Olympischen Spiele in Paris beginnen und mit dabei sind auch einige Sportlerinnen und Sportler aus Rheinland-Pfalz. In einer sportlichen SWR Aktuell-Reihe stellen wir die Olympia-Hoffnungen des Landes vor - diesmal die Sportgymnastin Hannah Vester aus Ludwigshafen.

Angefangen hat sie beim TV Oppau. Vor zwei Jahren zog sie dann nach Fellbach-Schmiden - zur Nationalmannschaft. Und nun steht Olympia in Paris an. Vester spricht von einem "Riesentraum, der in Erfüllung geht". Außerdem sei da eine große Erleichterung, "dass sich die ganzen Stunden in der Halle auch gelohnt haben".