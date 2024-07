800-Meter-Läuferin Majtie Kolberg lässt sich vor Olympia nicht entmutigen

Nach der Fußball-EM in Deutschland steht ab dem 26. Juli bereits das nächste große Sportevent an. Die Olympischen Spiele in Paris beginnen und mit dabei sind auch einige Sportlerinnen und Sportler aus Rheinland-Pfalz. In einer sportlichen SWR Aktuell-Reihe stellen wir die Olympia-Hoffnungen des Landes vor.

Diesmal erzählt die 23-jährige Majtie Kolberg von der LG Kreis Ahrweiler von ihrem spektakulären Weg bis zur Olympia-Teilnahme in Paris. Im November letzten Jahres erhielt Majtie die Diagnose Ermüdungsbruch. Die Leistungssportlerin ließ sich jedoch nicht entmutigen und gehört nun zum deutschen Olympia-Kader.