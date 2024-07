Ein mutmaßlich islamistischer Prediger ist nach SWR-Recherchen mehrfach in einer Moschee in Wittlich aufgetreten. Laut Verfassungsschutz ist der Mann, der sich "Abu Alia" nennt, ein einflussreicher Akteur der Szene. Der Verein in Wittlich hat sich dazu nicht geäußert. Innenminister Michael Ebling (SPD) hat den Verein für die Einladung von "Abu Alia" kritisiert. Prediger wie er versuchten sowohl mit Vorträgen vor Ort, als auch mit Internetvideos an Jugendliche heranzukommen.