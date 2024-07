Nach der Fußball-EM in Deutschland, steht ab dem 26. Juli bereits das nächste große Sportevent an. Die Olympischen Spiele in Paris beginnen und mit dabei sind auch einige Sportlerinnen und Sportler aus Rheinland-Pfalz. In einer sportlichen SWR Aktuell-Reihe stellen wir die Olympia-Hoffnungen des Landes vor.

Den Start macht Olivia Gürth aus Diez (Rhein-Lahn-Kreis). Sie ist eine der besten 3.000 Meter-Hindernisläuferinnen der Welt und trainiert mit ihrer Trainingsgruppe hart für den Erfolg. SWR-Reporter Marcel Fehr hat sie vor Beginn des Wettbewerbs getroffen.