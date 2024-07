Marathonläufer Samuel Fitwi - Von Eritrea über die Eifel nach Paris

Nach der Fußball-EM in Deutschland steht ab dem 26. Juli bereits das nächste große Sportevent an. Die Olympischen Spiele in Paris beginnen und mit dabei sind auch einige Sportlerinnen und Sportler aus Rheinland-Pfalz. In einer sportlichen SWR Aktuell-Reihe stellen wir die Olympia-Hoffnungen des Landes vor - diesmal den Marathonläufer Samuel Fitwi.

Im Januar lief der 28-Jährige beim Dubai Marathon die Olympianorm: 2:06,27 Stunden. Das ist die zweitbeste Marathonzeit, die je ein Deutscher gelaufen ist. Fitwi ist in Eritrea geboren und aufgewachsen. Als 17-Jähriger floh er vor der Militärdiktatur ins benachbarte Äthiopien - von dort nach Europa. In der Eifel hat er eine neue Familie gefunden - und mit 19 Jahren erst mit Sport begonnen.