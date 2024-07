Slalom-Kanutin Ricarda Funk träumt wieder von olympischem Gold

Nach der Fußball-EM in Deutschland steht ab dem 26. Juli bereits das nächste große Sportevent an. Die Olympischen Spiele in Paris beginnen und mit dabei sind auch einige Sportlerinnen und Sportler aus Rheinland-Pfalz. In einer sportlichen SWR Aktuell-Reihe stellen wir die Olympia-Hoffnungen des Landes vor.

Heute ist Slalom-Kanutin Ricarda Funk an der Reihe. Die Olympiasiegerin aus Bad Kreuznach möchte sich ihren Olympia-Traum erfüllen: Wieder Gold gewinnen. Nur dieses Mal umgeben von Freunden und Familie. Bei ihrem ersten Sieg in Tokio 2021 sah das noch ganz anders aus.